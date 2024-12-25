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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 25.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 40 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:15:00+03:00

2024-12-25T13:15:00+03:00

2024-12-25T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 40 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность