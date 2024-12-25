https://ria.ru/20241225/svet-1991129605.html
СМИ сообщили о превентивных отключениях света в стране
СМИ сообщили о превентивных отключениях света в стране - РИА Новости, 25.12.2024
СМИ сообщили о превентивных отключениях света в стране
Превентивные отключения света начались на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:44:00+03:00
2024-12-25T07:44:00+03:00
2024-12-25T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Превентивные отключения света начались на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. "В Украине вводятся превентивные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991125788.html
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россия, украина, харьков, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьков, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о превентивных отключениях света в стране
На Украине идут превентивные отключения света на фоне воздушной тревоги