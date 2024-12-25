https://ria.ru/20241225/sudzha-1991278768.html
Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ
Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ
Житель Суджи в Курской области рассказал, как спасался вместе с семьей после попадания ракеты ВСУ в соседний дом. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:05:00+03:00
2024-12-25T16:05:00+03:00
2024-12-25T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Житель Суджи в Курской области рассказал, как спасался вместе с семьей после попадания ракеты ВСУ в соседний дом. Выступая в качестве свидетеля, он сообщил военным следователям СК России, что в августе собирался с семьей в поход, а родители — на работу. В тот же день ближе к обеду украинские войска начали обстрел."Когда уже было где-то около 11:00, ракета прилетела прямо в соседний дом. И мы тогда начали собираться. Когда начали выезжать, был уже большой поток (машин. — Прим. ред.) на нашей улице", — поделился воспоминаниями мужчина.По его словам, тогда все жители стали покидать город, его друг остался, но что с ним сейчас — неизвестно. Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными после нападения на регион. Сейчас продвижение противника удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат и 255 танков.
https://ria.ru/20241222/zhiteli-1990723047.html
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россия
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Житель Суджи о том, как спасся с семьей после атаки ВСУ
Житель Суджи рассказал военным следователям СК, как вынужден был спасаться с семьей после прилета ракеты ВСУ в соседний дом.
2024-12-25T16:05
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Татьяна Москалькова
Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ
Житель Суджи рассказал, как спасался после удара ракеты ВСУ в соседний дом