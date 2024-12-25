Рейтинг@Mail.ru
Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 25.12.2024 (обновлено: 17:52 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sudzha-1991278768.html
Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ
Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ
Житель Суджи в Курской области рассказал, как спасался вместе с семьей после попадания ракеты ВСУ в соседний дом. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:05:00+03:00
2024-12-25T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991303932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce1f3aa0b21afbb7a83d2cba94a4fe27.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Житель Суджи в Курской области рассказал, как спасался вместе с семьей после попадания ракеты ВСУ в соседний дом. Выступая в качестве свидетеля, он сообщил военным следователям СК России, что в августе собирался с семьей в поход, а родители — на работу. В тот же день ближе к обеду украинские войска начали обстрел."Когда уже было где-то около 11:00, ракета прилетела прямо в соседний дом. И мы тогда начали собираться. Когда начали выезжать, был уже большой поток (машин. — Прим. ред.) на нашей улице", — поделился воспоминаниями мужчина.По его словам, тогда все жители стали покидать город, его друг остался, но что с ним сейчас — неизвестно. Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными после нападения на регион. Сейчас продвижение противника удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат и 255 танков.
https://ria.ru/20241222/zhiteli-1990723047.html
https://ria.ru/20241219/svo-1990042516.html
россия
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Житель Суджи о том, как спасся с семьей после атаки ВСУ
Житель Суджи рассказал военным следователям СК, как вынужден был спасаться с семьей после прилета ракеты ВСУ в соседний дом.
2024-12-25T16:05
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991303932_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2458ace58ed20fd5fbbaf9f39124d854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Татьяна Москалькова
Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ

Житель Суджи рассказал, как спасался после удара ракеты ВСУ в соседний дом

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Житель Суджи в Курской области рассказал, как спасался вместе с семьей после попадания ракеты ВСУ в соседний дом.
Выступая в качестве свидетеля, он сообщил военным следователям СК России, что в августе собирался с семьей в поход, а родители — на работу. В тот же день ближе к обеду украинские войска начали обстрел.
Эвакуированные жители Суджи: Людям не хватало воды, чтобы помыться, не было света и газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Жители Суджи рассказали, как жили после захвата города
22 декабря, 18:20
"Когда уже было где-то около 11:00, ракета прилетела прямо в соседний дом. И мы тогда начали собираться. Когда начали выезжать, был уже большой поток (машин. — Прим. ред.) на нашей улице", — поделился воспоминаниями мужчина.
По его словам, тогда все жители стали покидать город, его друг остался, но что с ним сейчас — неизвестно.
Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными после нападения на регион.
Сейчас продвижение противника удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат и 255 танков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину
19 декабря, 08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала