https://ria.ru/20241225/sudzha-1991278768.html

Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ

Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024

Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ

Житель Суджи в Курской области рассказал, как спасался вместе с семьей после попадания ракеты ВСУ в соседний дом. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:05:00+03:00

2024-12-25T16:05:00+03:00

2024-12-25T17:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Житель Суджи в Курской области рассказал, как спасался вместе с семьей после попадания ракеты ВСУ в соседний дом. Выступая в качестве свидетеля, он сообщил военным следователям СК России, что в августе собирался с семьей в поход, а родители — на работу. В тот же день ближе к обеду украинские войска начали обстрел."Когда уже было где-то около 11:00, ракета прилетела прямо в соседний дом. И мы тогда начали собираться. Когда начали выезжать, был уже большой поток (машин. — Прим. ред.) на нашей улице", — поделился воспоминаниями мужчина.По его словам, тогда все жители стали покидать город, его друг остался, но что с ним сейчас — неизвестно. Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными после нападения на регион. Сейчас продвижение противника удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат и 255 танков.

https://ria.ru/20241222/zhiteli-1990723047.html

https://ria.ru/20241219/svo-1990042516.html

россия

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель Суджи о том, как спасся с семьей после атаки ВСУ Житель Суджи рассказал военным следователям СК, как вынужден был спасаться с семьей после прилета ракеты ВСУ в соседний дом. 2024-12-25T16:05 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, татьяна москалькова