https://ria.ru/20241225/strakhovschiki-1991118086.html

Страховщики предложили расширить тарифы ОСАГО

Страховщики предложили расширить тарифы ОСАГО - РИА Новости, 25.12.2024

Страховщики предложили расширить тарифы ОСАГО

Российские страховщики выступили с инициативой расширения тарифов по ОСАГО, установив только верхнюю планку стоимости полиса, заявил глава Всероссийского союза... РИА Новости, 25.12.2024

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авто

россия

евгений уфимцев

всероссийский союз страховщиков

российский союз автостраховщиков

осаго

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские страховщики выступили с инициативой расширения тарифов по ОСАГО, установив только верхнюю планку стоимости полиса, заявил глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с "Известиями".По словам собеседника издания, страховщики уперлись в потолок текущего коридора по тарифам, и попавшим в аварии водителям уже не хватает действующих тарифов. Уфимцев призвал продолжать реформу по индивидуализации тарифов, иначе, предупредил он, стоимость полиса будет расти не только для тех, кто часто попадает в аварии, но и для всех водителей."Нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса", — заявил глава союза, выразив мнение, что рынок готов к этому, поэтому злоупотреблений удастся избежать.Уфимцев указал, что автозапчасти за истекший год в среднем подорожали на девять процентов, что через некоторое время скажется и на цене полиса. Он предупредил, что в 2025 году либо ОСАГО подорожает примерно на столько же, либо нужно расширять границы тарифного коридора, чтобы больше платили только водители, часто попадающие в ДТП.

https://ria.ru/20241212/osago-1752227050.html

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авто, россия, евгений уфимцев, всероссийский союз страховщиков, российский союз автостраховщиков, осаго