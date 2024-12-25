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Страховщики предложили расширить тарифы ОСАГО - РИА Новости, 25.12.2024
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01:22 25.12.2024 (обновлено: 11:20 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/strakhovschiki-1991118086.html
Страховщики предложили расширить тарифы ОСАГО
Страховщики предложили расширить тарифы ОСАГО - РИА Новости, 25.12.2024
Страховщики предложили расширить тарифы ОСАГО
Российские страховщики выступили с инициативой расширения тарифов по ОСАГО, установив только верхнюю планку стоимости полиса, заявил глава Всероссийского союза... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T01:22:00+03:00
2024-12-25T11:20:00+03:00
авто
россия
евгений уфимцев
всероссийский союз страховщиков
российский союз автостраховщиков
осаго
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские страховщики выступили с инициативой расширения тарифов по ОСАГО, установив только верхнюю планку стоимости полиса, заявил глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с "Известиями".По словам собеседника издания, страховщики уперлись в потолок текущего коридора по тарифам, и попавшим в аварии водителям уже не хватает действующих тарифов. Уфимцев призвал продолжать реформу по индивидуализации тарифов, иначе, предупредил он, стоимость полиса будет расти не только для тех, кто часто попадает в аварии, но и для всех водителей."Нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса", — заявил глава союза, выразив мнение, что рынок готов к этому, поэтому злоупотреблений удастся избежать.Уфимцев указал, что автозапчасти за истекший год в среднем подорожали на девять процентов, что через некоторое время скажется и на цене полиса. Он предупредил, что в 2025 году либо ОСАГО подорожает примерно на столько же, либо нужно расширять границы тарифного коридора, чтобы больше платили только водители, часто попадающие в ДТП.
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авто, россия, евгений уфимцев, всероссийский союз страховщиков, российский союз автостраховщиков, осаго
Авто, Россия, Евгений Уфимцев, Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков, ОСАГО
Страховщики предложили расширить тарифы ОСАГО

Уфимцев: страховщики предлагают ввести лимит для максимальной стоимости ОСАГО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские страховщики выступили с инициативой расширения тарифов по ОСАГО, установив только верхнюю планку стоимости полиса, заявил глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с "Известиями".
По словам собеседника издания, страховщики уперлись в потолок текущего коридора по тарифам, и попавшим в аварии водителям уже не хватает действующих тарифов. Уфимцев призвал продолжать реформу по индивидуализации тарифов, иначе, предупредил он, стоимость полиса будет расти не только для тех, кто часто попадает в аварии, но и для всех водителей.
«
"Нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса", — заявил глава союза, выразив мнение, что рынок готов к этому, поэтому злоупотреблений удастся избежать.
Уфимцев указал, что автозапчасти за истекший год в среднем подорожали на девять процентов, что через некоторое время скажется и на цене полиса. Он предупредил, что в 2025 году либо ОСАГО подорожает примерно на столько же, либо нужно расширять границы тарифного коридора, чтобы больше платили только водители, часто попадающие в ДТП.
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Не только штраф: автоюрист раскрыл последствия езды без ОСАГО
12 декабря, 16:49
 
АвтоРоссияЕвгений УфимцевВсероссийский союз страховщиковРоссийский союз автостраховщиковОСАГО
 
 
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