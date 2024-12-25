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В МИД осудили поставки США вооружений на Тайвань
В МИД осудили поставки США вооружений на Тайвань - РИА Новости, 25.12.2024
В МИД осудили поставки США вооружений на Тайвань
Новые поставки военной помощи США на Тайвань являются нарушением Вашингтоном принципа "одного Китая" и чреваты опасным расшатыванием ситуации в регионе, заявила РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:12:00+03:00
2024-12-25T17:12:00+03:00
2024-12-25T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новые поставки военной помощи США на Тайвань являются нарушением Вашингтоном принципа "одного Китая" и чреваты опасным расшатыванием ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Действующий президент США Джо Байден в субботу заявил о том, что выделил Тайваню военную помощь стоимостью 571 миллион долларов по линии права президента выделить помощь иностранному государству из запасов оружия и военной техники США."Новые поставки на Тайвань вооружений Соединенными Штатами являются грубым, лицемерным нарушением международно признанного, в том числе самими американцами, принципа одного Китая", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, действия США чреваты опасным расшатыванием ситуации в Тайваньском проливе и регионе в целом."Такое впечатление, что Вашингтон буквально намерено подливает масла в огонь, чтобы в перспективе с этим огнем поиграть", - добавила она.
https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html
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в мире, сша, тайвань, вашингтон (штат), мария захарова, джо байден
В мире, США, Тайвань, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Джо Байден
В МИД осудили поставки США вооружений на Тайвань
МИД РФ: поставки США вооружений на Тайвань нарушают принцип одного Китая