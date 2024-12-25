https://ria.ru/20241225/ssha-1991127800.html

Экс-дипломат предупредил о неизбежности краха США

Экс-дипломат предупредил о неизбежности краха США - РИА Новости, 25.12.2024

Экс-дипломат предупредил о неизбежности краха США

Крах Соединенных Штатов неизбежен, и чем дольше он откладывается, тем тяжелее будут его последствия для всего мира, заявил РИА Новости отставной американский... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:05:00+03:00

2024-12-25T07:05:00+03:00

2024-12-25T07:05:00+03:00

в мире

сша

россия

китай

дональд трамп

брикс

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Крах Соединенных Штатов неизбежен, и чем дольше он откладывается, тем тяжелее будут его последствия для всего мира, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас. "Я не думаю, что краха можно избежать. Более того, чем дольше до него дойдет, тем хуже будут последствия. Советский Союз распался почти чудесным образом, с минимальным уровнем насилия, хотя никто не ожидал такого сценария. А вот США могут потянуть за собой весь мир, если мы спровоцируем крупную войну, потому что наша номенклатура, стремящаяся к глобальному господству, не хочет отказываться от этой роли", – отметил Джатрас. По его словам, нынешняя ситуация в США схожа с последними годами существования Советского Союза. "Мы переживаем длительный период, который можно назвать "брежневской стагнацией". В свое время (Михаил – ред.) Горбачев пытался спасти систему, расшатывая ее, но в итоге стал катализатором краха, который он же хотел предотвратить. Трамп (избранный президент США Дональд Трамп – ред.) в некотором смысле – фигура, похожая на Горбачева. Он считает, что сможет спасти американскую империю своей харизмой и попытками встряхнуть систему. Но это только приведет к дальнейшей дестабилизации", – сказал отставной американский дипломат. При этом Джатрас подчеркнул, что, в отличие от СССР, у США сегодня нет очевидного геополитического "оппонента". "У Советского Союза был Запад. У нас нет такого явного противника. Можно сказать, что это БРИКС, Россия, Китай, Иран, но пока остается вопрос, попробуют ли они договориться с нами, чтобы продлить этот период коррупции, или предпримут шаги для ускорения нашего краха", – добавил он. Собеседник агентства полагает, что нынешний кризис в США является затяжной версией событий 1980-х годов в Советском Союзе. "Это очень тонкий вопрос – как Россия, Китай, Иран и другие будут действовать в этой ситуации, чтобы управлять процессом с их стороны, и смогут ли все выйти из этого относительно мирным путем. Я не думаю, что переговоры с нами – это рабочий способ, однако посмотрим", – заключил Джатрас. Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза Госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском Сенате.

https://ria.ru/20241225/vstrecha-1991124160.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991121215.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, брикс, государственный департамент сша