https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991324027.html

Спецоперация, 25 декабря: ВС России освободили Новый Труд в ДНР

Спецоперация, 25 декабря: ВС России освободили Новый Труд в ДНР - РИА Новости, 25.12.2024

Спецоперация, 25 декабря: ВС России освободили Новый Труд в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики, сообщило... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:26:00+03:00

2024-12-25T19:26:00+03:00

2024-12-25T19:26:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1495 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. ВС России утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК, цель удара достигнута, все объекты поражены. Российские авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах, ПВО сбила пять снарядов HIMARS, сообщило оборонное ведомство. ВСУ на курском направлении потеряли за сутки более 230 военных, два танка, две боевые бронированные машины, следует из сводки Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли более 43 тысяч военнослужащих. Заявления Пескова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву средств от замороженных активов РФ, заявил, что эти деньги сворованы у России, а сами активы заблокированы незаконно, это может стать поводом для судебного преследования со стороны России. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Лавров о бессмысленности второго саммита по Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский сам обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию "на три буквы". Лавров напомнил, что в начале декабря Зеленский позволил себе хамское высказывание в адрес России. Он сказал, что, когда у Зеленского пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы. А позже Зеленский заявил, что на второй саммит Москву можно пригласить, когда будет готов ультиматум. Россию не устроит перемирие в конфликте на Украине, нужны юридически обязывающие договоренности по решению первопричин конфликта, заявил Лавров. Он подчеркнул в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", что нет смысла разговорах, которые сейчас ведутся на Западе, на Украине. По его словам, речь идет исключительно о перемирии, которое позволит киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения. Россия не обязательно должна сразу отвечать на атаки Киева на российскую территорию, иногда лучше семь раз отмерить, но один раз отрезать так, чтобы "по полной программе", подчеркнул Лавров. "Необязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые. Но иногда, знаете, семь раз отмерь - один раз отрежь. Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе", - отметил он. Он добавил, что Россия в последние месяцы проведения спецоперации и так наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб. Осужденных будет легче взять в ряды ВСУДепутат Верховной рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк предлагает упростить механизм привлечения в ряды ВСУ осужденных из-за нехватки людей в украинской армии. По ее словам, украинские мужчины не готовы брать в руки оружие, многие прячутся от мобилизации. Также депутат заявила, что не знает, где находится миллион мужчин, которые якобы не за границей и не забронированы. Василевская-Смаглюк сказала, что отправляют медиков и операторов систем ВПО в пехоту, потому что нет людей в армии и вынуждены работать с теми, кто есть. По ее мнению, нужно упростить механизмы привлечения, в том числе тех, кто сейчас в местах лишения свободы, к служению Родине, этот механизм очень сложный, а желающие есть и там. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории России.

https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991293005.html

https://ria.ru/20241225/zelenskij-1991253409.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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