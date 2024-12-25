https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991253618.html

Подразделения "Севера" отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ

Подразделения "Севера" отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024

Подразделения "Севера" отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 12 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:29:00+03:00

2024-12-25T14:29:00+03:00

2024-12-25T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

александрия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 12 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила семь контратак, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, они отразили семь контратак штурмовых групп противника.ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве."Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Махновка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги и Журавка в Сумской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241225/lgov-1991230801.html

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россия, курская область, александрия, вооруженные силы украины