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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 25.12.2024
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13:23 25.12.2024 (обновлено: 13:59 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991224964.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 25.12.2024
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области
Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:23:00+03:00
2024-12-25T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
запорожская область
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Разлив, Нескучное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 170 боевиков в ДНР и Запорожской области за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Разлив, Нескучное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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