https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991224964.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 25.12.2024

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области

Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:23:00+03:00

2024-12-25T13:23:00+03:00

2024-12-25T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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запорожская область

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Разлив, Нескучное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины