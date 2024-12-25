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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 25.12.2024
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области
Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:23:00+03:00
2024-12-25T13:23:00+03:00
2024-12-25T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Разлив, Нескучное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в ДНР и Запорожской области
МО РФ: ВСУ потеряли до 170 боевиков в ДНР и Запорожской области за сутки