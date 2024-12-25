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Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 25.12.2024
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13:19 25.12.2024 (обновлено: 13:59 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991222342.html
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 25.12.2024
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял свыше 550 военнослужащих, боевую машину пехоты и... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:19:00+03:00
2024-12-25T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял свыше 550 военнослужащих, боевую машину пехоты и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка Донецкой Народной Республики."Отражено 10 контратак вооруженных формирований противника. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 550 боевиков в зоне действия бойцов "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял свыше 550 военнослужащих, боевую машину пехоты и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка Донецкой Народной Республики.
"Отражено 10 контратак вооруженных формирований противника. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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