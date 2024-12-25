https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991222342.html

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 25.12.2024

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял свыше 550 военнослужащих, боевую машину пехоты и... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:19:00+03:00

2024-12-25T13:19:00+03:00

2024-12-25T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял свыше 550 военнослужащих, боевую машину пехоты и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка Донецкой Народной Республики."Отражено 10 контратак вооруженных формирований противника. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины