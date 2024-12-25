Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 550 боевиков в зоне действия бойцов "Центра" за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял свыше 550 военнослужащих, боевую машину пехоты и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка Донецкой Народной Республики.
"Отражено 10 контратак вооруженных формирований противника. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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