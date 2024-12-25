https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991127684.html

Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском, сообщил Марочко

Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 25.12.2024

Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском, сообщил Марочко

Российские войска подошли к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:02:00+03:00

2024-12-25T07:02:00+03:00

2024-12-25T07:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Российские войска подошли к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе продвижения ВС РФ подошли к населенному пункту Зеленый Гай и начали мероприятия по освобождению этого населенного пункта. Оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков здесь весьма сложная, поскольку стратегические высоты на востоке от Зеленого Гая контролируются российскими войсками", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что перевес личном составе и военной технике в совокупности с другими факторами создают угрозу окружения и уничтожения украинской группировки. На данный момент украинское командование направило из населенного пункта Боровая небольшое подкрепление, но это не покрыло в полном объеме санитарные и безвозвратные потери противника.

https://ria.ru/20241224/svo-1990933973.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф