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Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991127684.html
Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском, сообщил Марочко
Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 25.12.2024
Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском, сообщил Марочко
Российские войска подошли к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:02:00+03:00
2024-12-25T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Российские войска подошли к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе продвижения ВС РФ подошли к населенному пункту Зеленый Гай и начали мероприятия по освобождению этого населенного пункта. Оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков здесь весьма сложная, поскольку стратегические высоты на востоке от Зеленого Гая контролируются российскими войсками", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что перевес личном составе и военной технике в совокупности с другими факторами создают угрозу окружения и уничтожения украинской группировки. На данный момент украинское командование направило из населенного пункта Боровая небольшое подкрепление, но это не покрыло в полном объеме санитарные и безвозвратные потери противника.
https://ria.ru/20241224/svo-1990933973.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском, сообщил Марочко

Марочко: российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Российские войска подошли к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе продвижения ВС РФ подошли к населенному пункту Зеленый Гай и начали мероприятия по освобождению этого населенного пункта. Оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков здесь весьма сложная, поскольку стратегические высоты на востоке от Зеленого Гая контролируются российскими войсками", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что перевес личном составе и военной технике в совокупности с другими факторами создают угрозу окружения и уничтожения украинской группировки. На данный момент украинское командование направило из населенного пункта Боровая небольшое подкрепление, но это не покрыло в полном объеме санитарные и безвозвратные потери противника.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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