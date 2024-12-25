https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991125788.html
В Курской области уничтожили пехотное подразделение ВСУ
В Курской области уничтожили пехотное подразделение ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
В Курской области уничтожили пехотное подразделение ВСУ
Российские войска разбили отряд ВСУ в районе села Леонидово в Курской области, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T06:17:00+03:00
2024-12-25T06:17:00+03:00
2024-12-25T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска разбили отряд ВСУ в районе села Леонидово в Курской области, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве. "В районе населенного пункта Леонидово Курской области российскими военными в ходе наступательных действий было уничтожено пехотное подразделение ВСУ, принадлежавшее 47-й механизированной бригаде", — рассказал собеседник агентства.Трех украинских военнослужащих взяли в плен, еще четырех уничтожили в перестрелке, добавил он.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241225/gagin-1991124479.html
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Ликвидированное подразделение украинской армии из 47-й механизированной бригады ВСУ в Курской области
Подразделение украинской армии из 47-й механизированной бригады ВСУ уничтожено в ходе наступательных действий российских войск у Леонидово в Курской области.
Как сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве, 3 украинских боевика взяты в плен, остальные 4 ликвидированы в ходе боя.
2024-12-25T06:17
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области уничтожили пехотное подразделение ВСУ
Бойцы ВС России уничтожили в Леонидово пехотное подразделение ВСУ