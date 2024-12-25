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Беженец рассказал об участии женщин из числа бойцов ВСУ в убийствах - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:43 25.12.2024 (обновлено: 11:30 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991124786.html
Беженец рассказал об участии женщин из числа бойцов ВСУ в убийствах
Беженец рассказал об участии женщин из числа бойцов ВСУ в убийствах - РИА Новости, 25.12.2024
Беженец рассказал об участии женщин из числа бойцов ВСУ в убийствах
Женщины из числа украинских военных принимали участие в убийствах мирных жителей в Новотроицком (село на юго-западе от Красноармейска) в ДНР, об этом РИА... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T05:43:00+03:00
2024-12-25T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Женщины из числа украинских военных принимали участие в убийствах мирных жителей в Новотроицком (село на юго-западе от Красноармейска) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал житель села Владимир. "Были девушки, слышно было голоса девушек. Три или четыре, которые забегали, кидали гранаты в каждый дом. В каждую комнату по три-четыре гранаты кидали. Потом каждый пол простреливали пулеметами, чтобы просто-напросто не осталось живых людей", — поделился Владимир. По его словам, украинские военные совершали убийства мирных жителей уже при отступлении из населенного пункта. "Когда российские войска подходили вблизи Новотроицка, украинские войска брали просто-напросто мирное население, которое там находилось, каждый дом, который вблизи друг к другу, разбивали танком, направляли дуло. И при этом человек, который находился, вылазил из танка и отчетливо было слышно украинский разговор. Все было на украинском языке", — добавил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241225/plennyy-1991122089.html
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россия
красноармейск
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россия, красноармейск, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал об участии женщин из числа бойцов ВСУ в убийствах

Беженец из Новотроицка: женщины из числа бойцов ВСУ убивали мирных жителей

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Женщины из числа украинских военных принимали участие в убийствах мирных жителей в Новотроицком (село на юго-западе от Красноармейска) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал житель села Владимир.
"Были девушки, слышно было голоса девушек. Три или четыре, которые забегали, кидали гранаты в каждый дом. В каждую комнату по три-четыре гранаты кидали. Потом каждый пол простреливали пулеметами, чтобы просто-напросто не осталось живых людей", — поделился Владимир.
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По его словам, украинские военные совершали убийства мирных жителей уже при отступлении из населенного пункта.
"Когда российские войска подходили вблизи Новотроицка, украинские войска брали просто-напросто мирное население, которое там находилось, каждый дом, который вблизи друг к другу, разбивали танком, направляли дуло. И при этом человек, который находился, вылазил из танка и отчетливо было слышно украинский разговор. Все было на украинском языке", — добавил он.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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