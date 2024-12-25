Беженец рассказал об участии женщин из числа бойцов ВСУ в убийствах
Беженец из Новотроицка: женщины из числа бойцов ВСУ убивали мирных жителей
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Женщины из числа украинских военных принимали участие в убийствах мирных жителей в Новотроицком (село на юго-западе от Красноармейска) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал житель села Владимир.
"Были девушки, слышно было голоса девушек. Три или четыре, которые забегали, кидали гранаты в каждый дом. В каждую комнату по три-четыре гранаты кидали. Потом каждый пол простреливали пулеметами, чтобы просто-напросто не осталось живых людей", — поделился Владимир.
По его словам, украинские военные совершали убийства мирных жителей уже при отступлении из населенного пункта.
"Когда российские войска подходили вблизи Новотроицка, украинские войска брали просто-напросто мирное население, которое там находилось, каждый дом, который вблизи друг к другу, разбивали танком, направляли дуло. И при этом человек, который находился, вылазил из танка и отчетливо было слышно украинский разговор. Все было на украинском языке", — добавил он.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.