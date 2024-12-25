https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991124786.html

Беженец рассказал об участии женщин из числа бойцов ВСУ в убийствах

Беженец рассказал об участии женщин из числа бойцов ВСУ в убийствах - РИА Новости, 25.12.2024

Беженец рассказал об участии женщин из числа бойцов ВСУ в убийствах

Женщины из числа украинских военных принимали участие в убийствах мирных жителей в Новотроицком (село на юго-западе от Красноармейска) в ДНР, об этом РИА... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T05:43:00+03:00

2024-12-25T05:43:00+03:00

2024-12-25T11:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

красноармейск

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Женщины из числа украинских военных принимали участие в убийствах мирных жителей в Новотроицком (село на юго-западе от Красноармейска) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал житель села Владимир. "Были девушки, слышно было голоса девушек. Три или четыре, которые забегали, кидали гранаты в каждый дом. В каждую комнату по три-четыре гранаты кидали. Потом каждый пол простреливали пулеметами, чтобы просто-напросто не осталось живых людей", — поделился Владимир. По его словам, украинские военные совершали убийства мирных жителей уже при отступлении из населенного пункта. "Когда российские войска подходили вблизи Новотроицка, украинские войска брали просто-напросто мирное население, которое там находилось, каждый дом, который вблизи друг к другу, разбивали танком, направляли дуло. И при этом человек, который находился, вылазил из танка и отчетливо было слышно украинский разговор. Все было на украинском языке", — добавил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241225/plennyy-1991122089.html

https://ria.ru/20241224/vsu-1990983467.html

россия

красноармейск

донецкая народная республика

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россия, красноармейск, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины