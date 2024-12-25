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Бойцы ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Бойцы ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 25.12.2024
Бойцы ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Мобильные расчеты минометов и операторы БПЛА группировки "Днепр" нанесли удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщил... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T05:11:00+03:00
2024-12-25T05:11:00+03:00
2024-12-25T05:11:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря - РИА Новости. Мобильные расчеты минометов и операторы БПЛА группировки "Днепр" нанесли удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщил журналистам командир одного из расчетов подразделения "БАРС-11" с позывным "Лютый". "На месте расчет за минуты разворачивает 82-миллиметровый миномет и выставляет координаты цели. После первого выстрела наводчик корректирует миномет, поправки он получает от оператора БПЛА, который наблюдает цель в режиме реального времени. После пристрелки открывается беглый огонь - идет серия выстрелов. Цели на ореховском направлении в Запорожской области были поражены", - заявил военный. По его словам, мобильные расчеты 82-миллиметровых минометов перемещаются на мотовездеходах типа багги, что позволяет наносить внезапные огневые удары по противнику. "Техника быстро передвигается по бездорожью, всякие препятствия преодолевает, естественно, быстрее намного автомобиля. В два раза быстрее минометный расчет выдвигается. В случае активного прорыва противника, его наступления, можно работать прямо с машины, прикрывать свою пехоту активным огнем", - отметил командир расчета.
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технологии, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Расчеты минометов и операторы БПЛА группировки "Днепр" нанесли удары по ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря - РИА Новости. Мобильные расчеты минометов и операторы БПЛА группировки "Днепр" нанесли удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщил журналистам командир одного из расчетов подразделения "БАРС-11" с позывным "Лютый".
"На месте расчет за минуты разворачивает 82-миллиметровый миномет и выставляет координаты цели. После первого выстрела наводчик корректирует миномет, поправки он получает от оператора БПЛА, который наблюдает цель в режиме реального времени. После пристрелки открывается беглый огонь - идет серия выстрелов. Цели на ореховском направлении в Запорожской области
были поражены", - заявил военный.
По его словам, мобильные расчеты 82-миллиметровых минометов перемещаются на мотовездеходах типа багги, что позволяет наносить внезапные огневые удары по противнику.
"Техника быстро передвигается по бездорожью, всякие препятствия преодолевает, естественно, быстрее намного автомобиля. В два раза быстрее минометный расчет выдвигается. В случае активного прорыва противника, его наступления, можно работать прямо с машины, прикрывать свою пехоту активным огнем", - отметил командир расчета.