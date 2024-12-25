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Католический священник дал совет верующим в юбилейный год

Католический священник дал совет верующим в юбилейный год - РИА Новости, 25.12.2024

Католический священник дал совет верующим в юбилейный год

В Рождественскую ночь в Римско-Католической церкви начинается юбилейный святой год, когда католики призваны "к покаянию и обращению, главным образом через... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:35:00+03:00

2024-12-25T11:35:00+03:00

2024-12-25T12:12:00+03:00

религия

москва

америка

словакия

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

религия

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В Рождественскую ночь в Римско-Католической церкви начинается юбилейный святой год, когда католики призваны "к покаянию и обращению, главным образом через традиционную практику паломничества", рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календаря: Римско-Католическая, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. В православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по Юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. "В этом году есть своя особенность, связанная с тем, что в Рождественскую ночь в Католической Церкви по всему миру также начнется юбилейный святой год, который обыкновенно бывает каждые 25 лет, и который связан с приглашением всех верующих к покаянию и обращению (изменению жизни, приведению ее в соответствие с Евангелием), главным образом через традиционную практику паломничества — туда, куда это возможно: в соседний приход, в храмы епархии, святые места по всему миру, например, Иерусалим, и если вдруг для кого-то возможно, то и в Рим", - сказал Кирилл Горбунов. По его словам, в России важной частью празднования юбилейного года станет "паломничество (принесение – ред.) по нашим приходам дарованного Папой Франциском списка чудотворной иконы Пресвятой Богородицы "Спасение римского народа". "Поскольку главной темой предстоящего Юбилея будет надежда, именно ее я хотел бы пожелать католикам и всем нашим читателям. Для верующего человека надежда — это больше, чем ожидание какого-то блага, основанное на практических соображениях; это уверенность в будущем, и земном, и небесном, исходящая из переживания того, что Бог любит каждого человека, каждого из нас, и желает нашего счастья и спасения больше, чем мы сами. Уверенность в этом дает надежду, которая позволяет пережить самые трудные времена и обстоятельства", - заключил собеседник агентства. Как сообщалось ранее, ожидается, что из Москвы икона отправится в епархию Преображения Господня в Новосибирске. В конце марта 2025 года ее также планируется привезти в Иркутск в епархию святого Иосифа. В конце июня икона вернется в Москву и пробудет в городе до конца сентября, далее образ повезут в Саратов, где он останется до 27 декабря, а в последний день юбилейного года, 28 декабря 2025 года, она будет установлена в кафедральном соборе в Москве постоянно. Папа Франциск освятил 25 октября список римской иконы Богоматери Salus Populi Romani, которая почитается католиками как чудотворная, для архиепархии Божией Матери с центром в Москве. По преданию, икона была написана апостолом Лукой. Папа Римский провозглашает Юбилейный год каждые 25 лет. 2025 год станет 27-м очередным юбилейным годом со времени их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году. Первоначально планировалось праздновать их каждые 100 лет, однако потом было решено проводить их каждые полвека, а затем и каждые 25 лет. При этом бывают и "чрезвычайные" юбилейные годы: например, в 2015 году, когда папа Франциск провозгласил год милосердия.

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https://ria.ru/20241224/feyerverki-1991065510.html

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Никита Бизин

москва, америка, словакия, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, религия