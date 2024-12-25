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Россия извлекла уроки из "Минска-2", заявил Слуцкий - РИА Новости, 25.12.2024
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17:50 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/soglasheniya-1991304778.html
Россия извлекла уроки из "Минска-2", заявил Слуцкий
Россия извлекла уроки из "Минска-2", заявил Слуцкий - РИА Новости, 25.12.2024
Россия извлекла уроки из "Минска-2", заявил Слуцкий
Россия извлекла уроки из "Минска-2" и не допустит повторения сговора за своей спиной для "вооружения нацистского режима", считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:50:00+03:00
2024-12-25T17:50:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
кит келлог
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия извлекла уроки из "Минска-2" и не допустит повторения сговора за своей спиной для "вооружения нацистского режима", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и сможет добиться ее "в относительно короткий срок". Слуцкий считает, что пока это декларации, но в конструктивном ключе. "Уроки извлечены. И да, мы согласны в этом с Трампом (если верить Келлогу) – второго "Минска-2" быть не должно. Что касается новых условий справедливого и устойчивого мира, четко и ясно их обозначил Владимир Путин. Россия не допустит формирования форпоста НАТО на своих границах", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорным процессам - на базе стамбульских договоренностей с учетом территориальных реалий. "И самое главное - без антироссийского сговора за спиной и при железных гарантиях безопасности нашей стране", - подчеркнул Слуцкий. "Для полноты картины: минские соглашения 10 лет назад, безусловно, решали и могли решить задачу урегулирования ситуации на Донбассе политико-дипломатическим путем. Но при условии их честной реализации, а не саботажа и использования Западом в качестве ширмы для вооружения неонацистского режима", - добавил парламентарий. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. В сентябре 2014 года в Минске был подписан меморандум о прекращении вооруженного конфликта на Украине и переходе к его разрешению путем дипломатических переговоров. Однако спустя некоторое время военное противостояние возобновилось. После очередной удачной операции ополченцев в феврале 2015 года при непосредственном участии лидеров России, Германии, Франции и Украины были подписаны минские соглашения. Предполагалось создать политическую и юридическую базу для мирного разрешения конфликта, но ни один пункт не был выполнен. Украина на систематической основе нарушала договоренности. Как в итоге выяснилось, реализация минских соглашений Киевом не предполагалась даже в момент их принятия. В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.
https://ria.ru/20241218/slutskiy-1989951512.html
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в мире, россия, украина, киев, леонид слуцкий (политик), владимир путин, кит келлог, нато, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Кит Келлог, НАТО, Госдума РФ
Россия извлекла уроки из "Минска-2", заявил Слуцкий

Слуцкий: Россия извлекла уроки из Минска-2 и не допустит повторения сговора

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия извлекла уроки из "Минска-2" и не допустит повторения сговора за своей спиной для "вооружения нацистского режима", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и сможет добиться ее "в относительно короткий срок".
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Слуцкий считает, что пока это декларации, но в конструктивном ключе.
"Уроки извлечены. И да, мы согласны в этом с Трампом (если верить Келлогу) – второго "Минска-2" быть не должно. Что касается новых условий справедливого и устойчивого мира, четко и ясно их обозначил Владимир Путин. Россия не допустит формирования форпоста НАТО на своих границах", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорным процессам - на базе стамбульских договоренностей с учетом территориальных реалий.
"И самое главное - без антироссийского сговора за спиной и при железных гарантиях безопасности нашей стране", - подчеркнул Слуцкий.
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"Для полноты картины: минские соглашения 10 лет назад, безусловно, решали и могли решить задачу урегулирования ситуации на Донбассе политико-дипломатическим путем. Но при условии их честной реализации, а не саботажа и использования Западом в качестве ширмы для вооружения неонацистского режима", - добавил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер.
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В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
В сентябре 2014 года в Минске был подписан меморандум о прекращении вооруженного конфликта на Украине и переходе к его разрешению путем дипломатических переговоров. Однако спустя некоторое время военное противостояние возобновилось. После очередной удачной операции ополченцев в феврале 2015 года при непосредственном участии лидеров России, Германии, Франции и Украины были подписаны минские соглашения. Предполагалось создать политическую и юридическую базу для мирного разрешения конфликта, но ни один пункт не был выполнен. Украина на систематической основе нарушала договоренности. Как в итоге выяснилось, реализация минских соглашений Киевом не предполагалась даже в момент их принятия. В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.
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