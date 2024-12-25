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Собянин выразил благодарность Путину за поддержку
Собянин выразил благодарность Путину за поддержку - РИА Новости, 25.12.2024
Собянин выразил благодарность Путину за поддержку
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:41:00+03:00
2024-12-25T17:41:00+03:00
2024-12-25T18:32:00+03:00
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
московская городская дума
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку. В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Московской городской думой. "Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам. Мы ставим крайне амбициозные, чрезвычайно сложные задачи. Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами всё получится. Спасибо, друзья", - сказал Собянин.
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РИА Новости
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Благодарность Сергея Собянина Владимиру Путину за поддержку
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку. В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Московской городской думой.
2024-12-25T17:41
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, россия, владимир путин, сергей собянин, московская городская дума, видео
Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Московская городская дума
Собянин выразил благодарность Путину за поддержку
Мэр Москвы Собянин выразил благодарность президенту Путину за поддержку