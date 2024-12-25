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Собянин выразил благодарность Путину за поддержку

Собянин выразил благодарность Путину за поддержку - РИА Новости, 25.12.2024

Собянин выразил благодарность Путину за поддержку

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:41:00+03:00

2024-12-25T17:41:00+03:00

2024-12-25T18:32:00+03:00

москва

россия

владимир путин

сергей собянин

московская городская дума

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку. В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Московской городской думой. "Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам. Мы ставим крайне амбициозные, чрезвычайно сложные задачи. Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами всё получится. Спасибо, друзья", - сказал Собянин.

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Благодарность Сергея Собянина Владимиру Путину за поддержку Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку. В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Московской городской думой. 2024-12-25T17:41 true PT0M41S

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