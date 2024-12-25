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Собянин выразил благодарность Путину за поддержку - РИА Новости, 25.12.2024
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17:41 25.12.2024 (обновлено: 18:32 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sobyanin-1991303195.html
Собянин выразил благодарность Путину за поддержку
Собянин выразил благодарность Путину за поддержку - РИА Новости, 25.12.2024
Собянин выразил благодарность Путину за поддержку
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:41:00+03:00
2024-12-25T18:32:00+03:00
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
московская городская дума
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку. В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Московской городской думой. "Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам. Мы ставим крайне амбициозные, чрезвычайно сложные задачи. Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами всё получится. Спасибо, друзья", - сказал Собянин.
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60
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Благодарность Сергея Собянина Владимиру Путину за поддержку
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку. В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Московской городской думой.
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москва, россия, владимир путин, сергей собянин, московская городская дума, видео
Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Московская городская дума
Собянин выразил благодарность Путину за поддержку
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку.
2024-12-25T17:41
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Собянин выразил благодарность Путину за поддержку

Мэр Москвы Собянин выразил благодарность президенту Путину за поддержку

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку.
В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Московской городской думой.
«
"Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам. Мы ставим крайне амбициозные, чрезвычайно сложные задачи. Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами всё получится. Спасибо, друзья", - сказал Собянин.
 
МоскваРоссияВладимир ПутинСергей СобянинМосковская городская дума
 
 
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