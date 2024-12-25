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Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники
Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники - РИА Новости, 25.12.2024
Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники
Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:12:00+03:00
2024-12-25T08:12:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что к своевременной уборке снега подготовлено необходимое количество специализированной техники. "Кроме того: 1410 аварийно-восстановительных бригад оснащены для оперативного устранения возможных инцидентов, в постоянной готовности силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, на водных объектах дежурят спасатели, в чьём распоряжении больше 25 судов на воздушной подушке и другая техника", - добавил Собянин. Он подчеркнул, что особое внимание уделено местам проведения богослужений. В праздники на них будут дежурить пожарные, спасатели, сотрудники полиции и другие специалисты.
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы
Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники
Собянин: Горслужбы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники