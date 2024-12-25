Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:12 25.12.2024 (обновлено: 13:35 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sobyanin-1991227976.html
Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники
Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники - РИА Новости, 25.12.2024
Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники
Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:12:00+03:00
2024-12-25T13:35:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965259472_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_d34083c6f51d4aaefe0e6a1b42a64ef0.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что к своевременной уборке снега подготовлено необходимое количество специализированной техники. "Кроме того: 1410 аварийно-восстановительных бригад оснащены для оперативного устранения возможных инцидентов, в постоянной готовности силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, на водных объектах дежурят спасатели, в чьём распоряжении больше 25 судов на воздушной подушке и другая техника", - добавил Собянин. Он подчеркнул, что особое внимание уделено местам проведения богослужений. В праздники на них будут дежурить пожарные, спасатели, сотрудники полиции и другие специалисты.
https://ria.ru/20241224/moskva-1990984605.html
https://ria.ru/20241224/moskva-1990955563.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965259472_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_4f3b4907e3c109b5ff0e79e48cceadc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы
Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники

Собянин: Горслужбы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Утки во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда
Вчера, 13:13
Мэр отметил, что к своевременной уборке снега подготовлено необходимое количество специализированной техники.
"Кроме того: 1410 аварийно-восстановительных бригад оснащены для оперативного устранения возможных инцидентов, в постоянной готовности силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, на водных объектах дежурят спасатели, в чьём распоряжении больше 25 судов на воздушной подушке и другая техника", - добавил Собянин.
Он подчеркнул, что особое внимание уделено местам проведения богослужений. В праздники на них будут дежурить пожарные, спасатели, сотрудники полиции и другие специалисты.
Замена деформационных швов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В Москве заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях
Вчера, 10:56
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала