https://ria.ru/20241225/siluanov-1991192224.html

Силуанов рассказал о планах по продаже долей крупных госкомпаний

Силуанов рассказал о планах по продаже долей крупных госкомпаний - РИА Новости, 25.12.2024

Силуанов рассказал о планах по продаже долей крупных госкомпаний

Власти России пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний, хотя не исключено, что в 2025 году сами компании это предложат, заявил министр финансов... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:46:00+03:00

2024-12-25T11:46:00+03:00

2024-12-25T11:46:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти России пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний, хотя не исключено, что в 2025 году сами компании это предложат, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "В наших конкретных планах этого нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения", - приводит слова Силуанова Telegram-канал "Вести". Он отметил, что кабмин и ЦБ сейчас стараются ограничивать кредитную активность бизнеса, в том числе с государственным участием. "Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того, чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал", - отметил он.

https://ria.ru/20241225/siluanov-1991142755.html

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экономика, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)