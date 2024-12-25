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Силуанов рассказал о планах по продаже долей крупных госкомпаний - РИА Новости, 25.12.2024
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11:46 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/siluanov-1991192224.html
Силуанов рассказал о планах по продаже долей крупных госкомпаний
Силуанов рассказал о планах по продаже долей крупных госкомпаний - РИА Новости, 25.12.2024
Силуанов рассказал о планах по продаже долей крупных госкомпаний
Власти России пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний, хотя не исключено, что в 2025 году сами компании это предложат, заявил министр финансов... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:46:00+03:00
2024-12-25T11:46:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти России пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний, хотя не исключено, что в 2025 году сами компании это предложат, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "В наших конкретных планах этого нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения", - приводит слова Силуанова Telegram-канал "Вести". Он отметил, что кабмин и ЦБ сейчас стараются ограничивать кредитную активность бизнеса, в том числе с государственным участием. "Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того, чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал", - отметил он.
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экономика, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов рассказал о планах по продаже долей крупных госкомпаний

Силуанов: власти пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на совещании в офисе компании ПАО "Россети" по вопросам развития электроэнергетики. 14 ноября 2017
Министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании в офисе компании ПАО Россети по вопросам развития электроэнергетики. 14 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти России пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний, хотя не исключено, что в 2025 году сами компании это предложат, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"В наших конкретных планах этого нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения", - приводит слова Силуанова Telegram-канал "Вести".
Он отметил, что кабмин и ЦБ сейчас стараются ограничивать кредитную активность бизнеса, в том числе с государственным участием.
"Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того, чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал", - отметил он.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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