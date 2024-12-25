https://ria.ru/20241225/siluanov-1991142755.html

Силуанов рассказал о доходе российского бюджета от приватизации за 2024 год

Силуанов рассказал о доходе российского бюджета от приватизации за 2024 год - РИА Новости, 25.12.2024

Силуанов рассказал о доходе российского бюджета от приватизации за 2024 год

По итогам года федеральный бюджет получит от приватизации 130 миллиардов рублей — это больше, чем планировалось, сообщил министр финансов Антон Силуанов в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:29:00+03:00

2024-12-25T09:29:00+03:00

2024-12-25T11:43:00+03:00

экономика

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. По итогам года федеральный бюджет получит от приватизации 130 миллиардов рублей — это больше, чем планировалось, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы в этом году превысили наши планы от продажи имущества. И в этом году мы получим более 130 миллиардов рублей таких доходов от приватизации, от продажи имущества, что выше наших планов", — сказал он.По словам министра, такая политика продолжится и в следующем году."Мы будем реализовывать активы, которые поступают к нам и которые являются такими бизнес-активами, их лучше продать, чтобы они работали эффективно, частники управляли", — сказал Силуанов.В следующем году, отметил он, в бюджете заложено поступление более 80 миллиардов рублей от таких активов. Но, отметил глава Минфина, на деле результат может оказаться выше.В законе о бюджете на 2024 год доходы от приватизации ожидались на уровне около миллиарда рублей, но в марте Силуанов заявил о необходимости скорректировать этот план — по его словам, они должны составить не менее 100 миллиардов. За январь-сентябрь бюджет получил 48 миллиардов рублей от приватизации, но к концу ноября эти доходы выросли уже до 90 миллиардов.

https://ria.ru/20241205/siluanov-1987608988.html

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экономика, антон силуанов, россия