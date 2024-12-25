Рейтинг@Mail.ru
Биография Сергея Шишкарева - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/shishkarev-1991023985.html
Биография Сергея Шишкарева
Биография Сергея Шишкарева - РИА Новости, 25.12.2024
Биография Сергея Шишкарева
Основатель и председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Николаевич Шишкарев родился 2 февраля 1968 года в городе Новороссийске. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:49:00+03:00
2024-12-25T16:49:00+03:00
справки
сергей шишкарев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991274259_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fde03d5b54d258f5314f6e0f7b33713c.jpg
Основатель и председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Николаевич Шишкарев родился 2 февраля 1968 года в городе Новороссийске.В 1985 году поступил в Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Минский государственный лингвистический университет), со второго курса был призван в ряды Советской армии. Служил в морской пехоте Северного флота.В 1992 году окончил факультет западных языков Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР по специальности "военный переводчик-референт португальского и венгерского языков", в 2003 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "финансы, налоги и кредит". Доктор юридических наук (2010).В 1993 году Сергей Шишкарев создал Группу компаний "Дело", которую возглавлял до 1999 года. С июля 2014 года – президент Группы компаний "Дело". В настоящее время – председатель Совета директоров Группы. Дважды избирался в Совет директоров Новороссийского морского торгового порта. В 1999-2012 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего, четвертого и пятого созывов. Занимал должности заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи, председателя комитета Госдумы по транспорту. Автор более 50 законопроектов.В 2008-2011 годах возглавлял делегацию Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.В 2015-2018 годах входил в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, возглавлял Деловой совет.С апреля 2021 года включен в состав Правительственной комиссии по транспорту.В апреле 2015 года был избран на пост президента Федерации гандбола России (ФГР), с февраля 2023 года – председатель Высшего совета ФГР.С декабря 2022 года входит в исполком Олимпийского комитета России.В марте 2023 года вошел в состав совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.В августе 2024 года вошел в состав Морской коллегии Российской Федерации. Полковник запаса.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), орденами Дружбы (2017) и Почета (2022). Имеет награды Русской православной церкви: орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орден преподобного Сергия Радонежского III степени, орден преподобного Серафима Саровского III степени.Почетный гражданин Новороссийска (2018).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991274259_158:0:1938:1335_1920x0_80_0_0_3022cb22b878ec94b6bb26b05a76db38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, сергей шишкарев
Справки, Сергей Шишкарев

Биография Сергея Шишкарева

© Фото : пресс-служба ГК "Дело"Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
Председатель Совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Дело"
Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
Читать ria.ru в
Дзен
Основатель и председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Николаевич Шишкарев родился 2 февраля 1968 года в городе Новороссийске.
В 1985 году поступил в Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Минский государственный лингвистический университет), со второго курса был призван в ряды Советской армии. Служил в морской пехоте Северного флота.
В 1992 году окончил факультет западных языков Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР по специальности "военный переводчик-референт португальского и венгерского языков", в 2003 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "финансы, налоги и кредит". Доктор юридических наук (2010).
В 1993 году Сергей Шишкарев создал Группу компаний "Дело", которую возглавлял до 1999 года. С июля 2014 года – президент Группы компаний "Дело". В настоящее время – председатель Совета директоров Группы. Дважды избирался в Совет директоров Новороссийского морского торгового порта.
В 1999-2012 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего, четвертого и пятого созывов.
Занимал должности заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи, председателя комитета Госдумы по транспорту. Автор более 50 законопроектов.
В 2008-2011 годах возглавлял делегацию Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.
В 2015-2018 годах входил в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, возглавлял Деловой совет.
С апреля 2021 года включен в состав Правительственной комиссии по транспорту.
В апреле 2015 года был избран на пост президента Федерации гандбола России (ФГР), с февраля 2023 года – председатель Высшего совета ФГР.
С декабря 2022 года входит в исполком Олимпийского комитета России.
В марте 2023 года вошел в состав совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
В августе 2024 года вошел в состав Морской коллегии Российской Федерации.
Полковник запаса.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), орденами Дружбы (2017) и Почета (2022).
Имеет награды Русской православной церкви: орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орден преподобного Сергия Радонежского III степени, орден преподобного Серафима Саровского III степени.
Почетный гражданин Новороссийска (2018).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСергей Шишкарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала