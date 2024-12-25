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Биография Сергея Шишкарева
Биография Сергея Шишкарева - РИА Новости, 25.12.2024
Биография Сергея Шишкарева
Основатель и председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Николаевич Шишкарев родился 2 февраля 1968 года в городе Новороссийске. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:49:00+03:00
2024-12-25T16:49:00+03:00
2024-12-25T16:49:00+03:00
справки
сергей шишкарев
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Основатель и председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Николаевич Шишкарев родился 2 февраля 1968 года в городе Новороссийске.В 1985 году поступил в Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Минский государственный лингвистический университет), со второго курса был призван в ряды Советской армии. Служил в морской пехоте Северного флота.В 1992 году окончил факультет западных языков Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР по специальности "военный переводчик-референт португальского и венгерского языков", в 2003 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "финансы, налоги и кредит". Доктор юридических наук (2010).В 1993 году Сергей Шишкарев создал Группу компаний "Дело", которую возглавлял до 1999 года. С июля 2014 года – президент Группы компаний "Дело". В настоящее время – председатель Совета директоров Группы. Дважды избирался в Совет директоров Новороссийского морского торгового порта. В 1999-2012 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего, четвертого и пятого созывов. Занимал должности заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи, председателя комитета Госдумы по транспорту. Автор более 50 законопроектов.В 2008-2011 годах возглавлял делегацию Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.В 2015-2018 годах входил в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, возглавлял Деловой совет.С апреля 2021 года включен в состав Правительственной комиссии по транспорту.В апреле 2015 года был избран на пост президента Федерации гандбола России (ФГР), с февраля 2023 года – председатель Высшего совета ФГР.С декабря 2022 года входит в исполком Олимпийского комитета России.В марте 2023 года вошел в состав совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.В августе 2024 года вошел в состав Морской коллегии Российской Федерации. Полковник запаса.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), орденами Дружбы (2017) и Почета (2022). Имеет награды Русской православной церкви: орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орден преподобного Сергия Радонежского III степени, орден преподобного Серафима Саровского III степени.Почетный гражданин Новороссийска (2018).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, сергей шишкарев
Основатель и председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Николаевич Шишкарев родился 2 февраля 1968 года в городе Новороссийске.
В 1985 году поступил в Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Минский государственный лингвистический университет), со второго курса был призван в ряды Советской армии. Служил в морской пехоте Северного флота.
В 1992 году окончил факультет западных языков Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР по специальности "военный переводчик-референт португальского и венгерского языков", в 2003 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "финансы, налоги и кредит". Доктор юридических наук (2010).
В 1993 году Сергей Шишкарев создал
Группу компаний "Дело", которую возглавлял до 1999 года. С июля 2014 года – президент Группы компаний "Дело". В настоящее время – председатель Совета директоров Группы. Дважды избирался в Совет директоров Новороссийского морского торгового порта.
В 1999-2012 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего
, четвертого
и пятого
созывов.
Занимал должности заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи, председателя комитета Госдумы по транспорту. Автор более 50 законопроектов.
В 2008-2011 годах возглавлял делегацию Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.
В 2015-2018 годах входил в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, возглавлял Деловой совет.
В апреле 2015 года был избран
на пост президента Федерации гандбола России (ФГР), с февраля 2023 года – председатель Высшего совета ФГР.
С декабря 2022 года входит
в исполком Олимпийского комитета России.
В марте 2023 года вошел
в состав совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
В августе 2024 года вошел
в состав Морской коллегии Российской Федерации.
Имеет награды Русской православной церкви: орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орден преподобного Сергия Радонежского III степени, орден преподобного Серафима Саровского III степени.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников