https://ria.ru/20241225/serbiya-1991250325.html

В Белграде оппозиция устроила потасовку перед заседанием скупщины

В Белграде оппозиция устроила потасовку перед заседанием скупщины - РИА Новости, 25.12.2024

В Белграде оппозиция устроила потасовку перед заседанием скупщины

Депутаты оппозиционных партий и их сторонники попытались блокировать заседание скупщины (городского собрания - ред.) Белграда, полиция оттеснила протестующих,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:21:00+03:00

2024-12-25T14:21:00+03:00

2024-12-25T14:44:00+03:00

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БЕЛГРАД, 25 дек – РИА Новости. Депутаты оппозиционных партий и их сторонники попытались блокировать заседание скупщины (городского собрания - ред.) Белграда, полиция оттеснила протестующих, передает телеканал N1 (балканское представительство CNN). Депутаты от оппозиции, среди которых бывший глава переговорной группы по Косово Борко Стефанович и активисты движения "Мост остаётся", пытались утром в среду блокировать заседание скупщины Белграда, в повестке которого бюджет на 2025 год. Некоторые их сторонники пытались проникнуть внутрь с символикой нынешних протестов - окровавленной ладонью на одежде. "От 20 до 30 человек во главе с Джордже Микетичем (оппозиционер, борец за сохранение старого моста на Саве - ред.) вызвали инцидент на входе в скупщину города перед началом заседания", - цитирует телеканал мэра Белграда Александра Шапича. После толкания у входа и краткой потасовки полиция вытеснила протестующих, которые развернули транспарант "Коррупция убивает" перед входом в городское собрание. Заседание скупщины было затем продолжено. Протестующие также разлили красную краску - символическую кровь перед входом в скупщину. Участники массового протеста из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде планируют в среду перекрыть движение на крупнейших улицах перед зданиями правительства и МИД Сербии. К 11.52 (13.52 мск) - времени обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде - студенты собираются на перекрестке крупнейших улиц Неманина и Кнеза Милоша, на которых расположен офис кабмина, МИД, здания минобороны, иностранные посольства и различные госорганы. Как сообщали организаторы акции в соцсетях, после 15 минут молчания по жертвам трагедии в Нови-Саде они понесут тысячу писем с требованиями расследовать трагедию верховному госпрокурору Загорке Доловац. В минувшее воскресенье на массовой акции на площади Славия в центре Белграда собрались, по данным МВД, до 29 тысяч студентов и гимназистов, протестующие старшего возраста с детьми, с флагами и плакатами, акция прошла мирно. Организаторы призвали участников акции убрать за собой мусор. Движение транспорта было восстановлено. Сербские студенты и оппозиция с ноября проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск) во время обрушения на железнодорожном вокзале 1 ноября они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине, на плакатах требования привести к правосудию ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь. После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили преподавание, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало студентов прекратить блокады улиц и факультетов. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией - коалиционным партнером СПП "Движение социалистов" вице-премьера Александра Вулина "по ряду причин". При этом, по словам Вучича, в свержении нынешней власти в Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро. Президент Сербии в ночь 16 декабря провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудитории и не быть "орудием в руках политических деятелей". На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ) о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов отпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20%.

https://ria.ru/20241208/serbija-1988023137.html

https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html

https://ria.ru/20241206/serbija-1987765060.html

https://ria.ru/20241223/flagi-1990899277.html

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в мире, сербия, белград (город), косово, александр вучич, александр вулин, сербская прогрессивная партия (спп)