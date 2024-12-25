https://ria.ru/20241225/serbija-1991319767.html

Протестующие в Сербии передали прокурору письма с требованием правосудия

Протестующие в Сербии передали прокурору письма с требованием правосудия - РИА Новости, 25.12.2024

Протестующие в Сербии передали прокурору письма с требованием правосудия

Участники массового протеста в Сербии из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде передали верховному прокурору страны... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:58:00+03:00

2024-12-25T18:58:00+03:00

2024-12-25T19:02:00+03:00

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БЕЛГРАД, 25 дек – РИА Новости. Участники массового протеста в Сербии из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде передали верховному прокурору страны Загорке Доловац тысячу идентичных писем с требованием правосудия в связи с трагедией, передает корреспондент РИА Новости. К 11:52 (13:52 мск) - времени обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде – протестующие, большей частью студенты, собрались в Белграде на перекрестке улиц Неманина и Кнеза Милоша, на которых расположен офис кабмина, здания МИД, минобороны, иностранных посольств и разных государственных органов, и перекрыли движение. После чтения имен погибших в Нови-Саде и 15 минут молчания они мирным шествием отправились к офису верховного прокурора, где остановились, развернули транспаранты и зачитали требования. "Обнародование полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, что недоступно общественности. Хотим отметить, что цель - не только сделать ее общедоступной, но и подтолкнуть прокуратуру изучить эти документы и поступить по закону. Во-вторых, ожидаем от госорганов установления личности всех, кто подозревается в нападениях на студентов и преподавателей, и возбуждения в отношении этих лиц уголовных дел. Требуем увольнения, если эти лица – государственные или муниципальные служащие", - озвучили организаторы текст обращения. Третьим требованием стало освобождение и отказ от уголовных дел в отношении студентов, задержанных на предыдущих акциях протеста. Студенты указали, на каких именно параграфах законов их требования основаны, и подчеркнули, что до выполнения требований блокада факультетов будет продолжена. Участники акции решили не отправлять делегацию на переговоры с верховным прокурором, передали письма в офис и разошлись по факультетам, где продолжают круглосуточные дежурства по сменам. Акция прошла мирно, движение на улицах было восстановлено. По данным МВД, 22 декабря на массовой акции на площади Славия в центре Белграда собрались до 29 тысяч студентов и гимназистов, а также протестующих постарше с детьми, они принесли флаги и плакаты, акция прошла мирно. Сербские студенты и оппозиция с ноября проводят акции протеста в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11:52 (13:52 мск) - время обрушения на железнодорожном вокзале 1 ноября - они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине, на плакатах - требования привлечь к суду ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь. После блокады дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии не проводят занятия, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на 16 декабря провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудитории и не быть "орудием в руках политических деятелей". На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ) о потасовке на акции протеста, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокаду транспортного сообщения протестующими, привлечен к ответственности, увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20%. Президент Сербии заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией - коалиционным партнером СПП "Движение социалистов" вице-премьера Александра Вулина "по ряду причин". При этом, по словам Вучича, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро.

https://ria.ru/20241222/belgrad-1990748418.html

https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html

https://ria.ru/20241223/flagi-1990899277.html

https://ria.ru/20241208/serbija-1988023137.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, александр вулин