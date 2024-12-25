https://ria.ru/20241225/samolet-1991203581.html

Самолет Embraer 190. Летно-технические характеристики

Самолет Embraer 190. Летно-технические характеристики - РИА Новости, 25.12.2024

Самолет Embraer 190. Летно-технические характеристики

Самолет Embraer 190 (в классификации IATA - E-90) – среднемагистральный пассажирский самолет для местных авиалиний, разработанный бразильской фирмой Embraer. РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T12:25:00+03:00

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справки

embraer 190

в мире

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Самолет Embraer 190 (в классификации IATA - E-90) – среднемагистральный пассажирский самолет для местных авиалиний, разработанный бразильской фирмой Embraer.Работы над самолетом были начаты в 1998 году. Эти самолеты имели обозначения ERJ 190-100 и ERJ-190-200. Впервые самолет был представлен 11 февраля 1999 года и показан в июне 1999 года на Парижской авиавыставке. В проектировании самолета принимали участие компании: Honeywell (авионика), General Electric (турбовентиляторные моторы CF3410E), Hamilton Sundstrand (проектирование хвостовой части), Latecoere, Kawasaki, Gamesa Liebherr, Sonaca (разные элементы фюзеляжа), Parker Hannifin (топливная система и гидродинамика).Первый полет самолета состоялся 12 марта 2004 года. Серийное производство ERJ 190-100 началось в середине 2004 года, а ERJ 190-200 в конце 2004 года. Сертификат был получен в 2005 году. Самолет выпускается в двух основных модификациях ERJ-190-100 на 98 пассажиров и ERJ-190-200 на 108 пассажиров.Самолет имеет обычную конструкцию с низким крылом и два гондольных двигателя, установленных под крыльями. Крылья оснащены винглетами, которые уменьшают сопротивление вихря крыла и обеспечивают повышенную подъемную силу и улучшенную эффективность крыла. Самолет имеет цельноповоротное хвостовое оперение.Кабина самолета полностью цифровая. Комплект авионики является модульным и легким и основан на электронной системе полетной информации Honeywell Primus Epic (EFIS) с пятью жидкокристаллическими цветными дисплеями. Самолет оснащен электродистанционной системой управления полетом.Самолет имеет фюзеляж типа "двойной пузырь", а не круглое поперечное сечение. Это обеспечивает большую ширину салона (2,53 м на уровне пола и 2,74 м на уровне плеч) и более легкий доступ к багажным полкам. Высота внутри пассажирского салона составляет 2,00 метра. Сидения расположены по центру, по четыре в ряд.В настоящее время пользователями модели являются более 40 авиакомпаний.На рынке Embraer 190 конкурируют с самолетами Boeing 717-200, Boeing 737-600, Airbus A318 и Airbus A319.Основные характеристики самолета Embraer 190:Длина – 36,2 мРазмах крыльев – 28,7 мВысота – 10,6 мВес пустого – 28 080 кгМаксимальный взлетный вес – 47 800 кгМаксимальный посадочный вес – 43 000 кгМакс. коммерческая загрузка – 12 700 кгЕмкость топливных баков – 16 250 лДальность полета с макс. загрузкой – 3 200 кмМаксимальная крейсерская скорость – 890 км/чМаксимальная высота полета – 11 900 мДлина разбега – 1890 мДлина пробега – 1260 мКоличество кресел (эконом) – 98-106Количество кресел (эконом/ бизнес) – 94-100Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, embraer 190, в мире