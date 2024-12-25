Для здоровья и красоты: польза и вред ягод рябины
© iStock.com / TatianaNurievaРябина
© iStock.com / TatianaNurieva
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Плоды рябины широко применяются в медицине и кулинарии. Их умеренное потребление приносит пользу организму человека. Но несмотря на все положительные свойства для здоровья мужчин, женщин и детей, красная рябина может быть опасна. Как выбрать и правильно хранить ягоды, полезные свойства, противопоказания и вред – в материале РИА Новости.
Рябина
Рябина – полезное растение, которое на протяжении многих столетий используют в медицине, кулинарии, косметологии, гомеопатии. “В России это одна из самых популярных ягод, она представляет собой кустарник с оранжевыми или красными плодами и обладает большим количеством полезных свойств”, – говорит Татьяна Сиверкина, доцент кафедры физической культуры ГУУ, кандидат педагогических наук. Польза этих ягод обусловлена богатым составом микроэлементов и витаминов. Они обладают антимикробным, противовоспалительным, кровоостанавливающим и мочегонным действием, повышают иммунитет и замедляют старение.
© iStock.com / InstantsРябина
© iStock.com / Instants
Рябина
Состав и калорийность
В 100 г свежих ягод рябины содержится:
- 50 ккал;
- 1,5 г белков;
- 0,1 г жиров;
- 10,9 г углеводов.
“Ягоды рябины также богаты витаминами, такими как С (до 200 мг), каротин (провитамин A) и витамины группы В, а также минералами, включая калий, железо и магний. В сушеной рябине калорийность возрастает до 200 ккал на 100 г из-за концентрации питательных веществ”, – отмечает Марьяна Джутова врач-диетолог АО “Медицина” (клиника академика Ройтберга).
Виды рябины
В нашей стране произрастают разные виды рябины. Наиболее известным, по словам Марьяны Джутовой, является рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), которая растет практически по всей Европе и северной Азии. В России ее можно встретить в европейской части, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Другие виды включают крымскую рябину (Sorbus domestica) и различные сорта, различающиеся по цвету и вкусу плодов. Кроме того, распространенными являются черноплодная и, конечно, сибирская, которая растет только на севере России и отличается стойкостью к низким температурам.
Польза рябины
В рябине содержится много витаминов и минералов, которые положительно влияют на организм взрослых и детей.
Для мужчин
Рябина укрепляет иммунитет, повышает либидо, улучшает работу кровеносной и здоровье мочеполовой систем, может помочь в борьбе с гипертонией за счёт мочегонного эффекта.
© iStock.com / wayraМужчина моет рябину
© iStock.com / wayra
Мужчина моет рябину
Для женщин
Рябина способствует облегчению менструальных симптомов, сохранению молодости кожи и поддержанию иммунитета благодаря высокому содержанию витаминов С и А.
Для детей
Ягоды рябины обогащают рацион ребенка фолиевой кислотой и витамином С, что важно для роста и развития, а также помогают укреплять иммунитет и способствуют борьбе с анемией.
Как употреблять в пищу
Плоды обычно не употребляют в сыром виде из-за горечи и терпкости. Чаще всего её сушат, варят или делают джемы, пастилу, компоты и другие сладкие блюда. Сочетание с сахаром или медом делает их более вкусными и усвояемыми.
Как выбрать
Рябина должна быть свежей, упругой и целой, без сморщенных или поврежденных ягод, иметь оранжевый или красный оттенок, а плоды черноплодной рябины – чёрный или чёрно-пурпурный цвет. Сбор ягод для сушки происходит в сентябре, рябину снимают гроздями и укладывают в прохладное, хорошо проветриваемое место. Оставляют там до полного высыхания или заготавливают в сушилке при температуре 60-80 градусов.
При покупке сушеных плодов Марьяна Джутова советует обращать внимание на срок годности и качество ягод – они должны быть без плесени и черных пятен.
Как правильно хранить
Свежие ягоды можно замораживать, сушить или консервировать, готовить сок, варенье, джем. Срок хранения плодов в морозильной камере составляет около 18 месяцев. Мыть их перед заморозкой не стоит, но перебрать необходимо. Сушеную рябину следует хранить в стеклянной посуде и по возможности в темном сухом месте до двух лет.
© iStock.com / Piotr KrzeslakВаренье с рябиной
© iStock.com / Piotr Krzeslak
Варенье с рябиной
Применение в медицине
В медицине используют плоды рябины обыкновенной, реже – листья и кору. Они содержат сахара (до 8%), органические кислоты (лимонную, яблочную, сорбиновую, уксусную), дубильные вещества, флавоноиды (кверцетин, кемпферол, гиперозид), витамины С, Е, К, каротиноиды, антоцианы, фенолкарбоновые кислоты, катехины, фитонциды, соли железа, марганца, меди, йода, бор, молибден, кобальт.
“Благодаря такому богатому составу рябина оказывает на организм человека комплексное воздействие. Прежде всего, она способствует укреплению иммунитета, обладает противовоспалительным, противомикробным, противовирусным и противорадиационным действием. Плоды рябины являются хорошим средством для профилактики и лечения авитаминоза, атеросклероза, гастрита, геморроя, заболеваний печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, мочекаменной болезни, подагры, гипертонии, сахарного диабета, цинги”, – поясняет Марьяна Джутова.
© iStock.com / lisaaMCЧай с рябиной
© iStock.com / lisaaMC
Чай с рябиной
Специалист дополняет, что из плодов изготавливают различные лекарственные средства, в частности, сиропы, экстракты, настойки, соки, чаи, витаминные препараты, БАДы. На основе экстракта плодов рябины выпускают препарат “Аскорутин”, который применяют при гипо- и авитаминозах, геморрагических диатезах, капилляротоксикозах.
Применение в косметологии
По словам экспертов, рябина ценится не только в медицине, но и в косметологии. Ягоды используют при уходе за кожей, их сок может содержаться в масках, кремах, тониках и прочих уходовых средствах. А ополаскиватели для волос на основе рябины предназначены для борьбы с перхотью.
Применение в кулинарии
Рябину можно употреблять как в свежем виде, так и готовить сок, варенье, десерты, компот и даже вино. Ягода используется также в несладких блюдах, например, в мясных пирогах и соусах.
© iStock.com / DVB60Приготовление пирога с рябиной
© iStock.com / DVB60
Приготовление пирога с рябиной
Вред
Марьяна Джутова предупреждает, что ягоды могут вызвать аллергические реакции и обострить заболевания желудочно-кишечного тракта из-за содержания органических кислот. Сырые плоды могут быть токсичными в больших количествах.
Противопоказания
По словам врача, не рекомендуется употреблять рябину людям с заболеваниями желудка и кишечника, а также тем, кто страдает от гипертонии и повышенной свертываемости крови.
“Несмотря на большое количество положительных свойств, рябину нужно обязательно употреблять в меру, потому что при большом количестве она может вызвать сильную аллергию. Даже полезные продукты важно всегда принимать нормировано и сбалансированно”, – комментирует Татьяна Сиверкина.
Мнение эксперта
Эксперты утверждают, что рябина занимает важное место в культуре России благодаря своим лечебным свойствам. Ягода широко распространена в нашей стране, растет почти на всей территории европейской части.
“Рябина является ценным источником витаминов и минералов, однако её употребление должно быть умеренным и целесообразным, особенно в сыром виде, из-за возможных неприятных последствий”, – говорит Марьяна Джутова.
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