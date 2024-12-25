https://ria.ru/20241225/rudenya-1991302056.html

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подвел итоги 2024 года

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подвел итоги 2024 года - РИА Новости, 25.12.2024

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подвел итоги 2024 года

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам 2024 года; актуальные вопросы главе региона задали журналисты федеральных,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:36:00+03:00

2024-12-25T17:36:00+03:00

2024-12-25T17:36:00+03:00

тверская область

торопец

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам 2024 года; актуальные вопросы главе региона задали журналисты федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации, сообщает пресс-служба облправительства. Общение началось с подведения итогов Года семьи в Верхневолжье. Руденя рассказал о расширении регионального демографического пакета, мероприятиях, направленных на популяризацию многодетности. Кроме того, губернатор рассказал о работе по поддержке производителей и инвесторов Тверской области. "Мы стремимся создать условия для высокотехнологичного импортозамещения и продолжаем поддерживать предприятия различными способами: от субсидий до выдачи кредитов", – подчеркнул глава региона, его слова приводит пресс-служба. Чтобы компании могли быстрее инвестировать, в регионе делается ставка на создание и развитие площадок с особыми условиями экономической деятельности. По словам губернатора, одним из вызовов 2024 года стало восстановление города Торопца после атаки БПЛА. Руденя поблагодарил местных жителей, которые в это непростое время проявили стойкость и сплоченность. Поддержка участников специальной военной операции, их семей – еще одна важная тема пресс-конференции. Руденя рассказал о реализации в Тверской области кадровой программы для героев СВО. "Будем активно участвовать в подобных программах. У нас уже есть такие примеры. Когда бойцы будут возвращаться после победы, начнется основной объем работы по их привлечению в экономику", – сказал губернатор. Прозвучали вопросы по актуальным для жителей темам модернизации ЖКХ, развития системы обращения с отходами, газификации региона. Ключевым проектом на сегодняшний день Руденя назвал газификацию юго-запада Тверской области. Глава региона рассказал о работе по консолидации коммунальных активов, модернизации сетевого хозяйства в Тверской области, вводе новых котельных, в том числе в муниципалитетах, куда приходит газ. Это Максатиха, Оленино, Нелидово и другие населенные пункты. Говоря о миграционной политике, Руденя напомнил о недавних решениях в этой сфере: увеличении в регионе стоимости патента для иностранных работников, расширении видов экономической деятельности, где могут трудиться такие граждане. Все эти шаги, подчеркнул глава региона, направлены на минимизацию потока мигрантов, высвобождение рабочих мест для коренных жителей. В связи с этой темой Руденя особо подчеркнул значимость решения задач в демографии, воспитания детей в духе традиционных духовных, культурных и нравственных ценностей, популяризации трудовых достижений соотечественников. Темами пресс-конференции также стали работа "Транспорта Верхневолжья", дорожное хозяйство. А также прозвучали вопросы, связанные с обращениями граждан в местные СМИ. В завершение пресс-конференции журналисты провели блиц-опрос. Руденя ответил на вопросы о развитии соцсетей, преобразованиях, произошедших в Тверской области за прошедшие годы, а также про самый запоминающийся новогодний подарок –это была игрушечная железная дорога. "Хочу поблагодарить всех за неравнодушие и поддержку. Сказать спасибо тем, кто сегодня собирает гуманитарную помощь. Приятно видеть, когда дети в школах рисуют рисунки и пишут письма бойцам. Это говорит о том, что мы вместе, и каждый готов оказать посильную помощь, чтобы страна решала поставленные задачи. Благодарю всех за поддержку нашего Президента, наших Вооруженных Сил", – сказал Руденя.

https://ria.ru/20241225/rudenya-1991301264.html

https://ria.ru/20241225/rudenya-1991297208.html

https://ria.ru/20241225/rudenya-1991278472.html

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торопец, игорь руденя, тверская область