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Власти Тверской области улучшают работу общественного транспорта - РИА Новости, 25.12.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:34 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/rudenya-1991301264.html
Власти Тверской области улучшают работу общественного транспорта
Власти Тверской области улучшают работу общественного транспорта - РИА Новости, 25.12.2024
Власти Тверской области улучшают работу общественного транспорта
Правительство Тверской области проводит мероприятия по улучшению работы общественного транспорта в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:34:00+03:00
2024-12-25T17:34:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство Тверской области проводит мероприятия по улучшению работы общественного транспорта в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопросы ремонта дорог и транспортной отрасли были подняты на пресс-конференции губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2024 года. Глава региона отметил, что сейчас реализуются мероприятия по повышению эффективности деятельности "Транспорта Верхневолжья". "100-процентым владельцем "Транспорта Верхневолжья" будет бюджет Тверской области. Все решения приняты, сейчас они находятся в стадии оформления. Вторая тема – это повышение заработной платы для того, чтобы ликвидировать дефицит водительского персонала. Обновляется руководство компании. Надеемся, что с нового года будет позитивная динамика по работе автотранспорта", - приводит пресс-служба слова Рудени. Глава региона подчеркнул, что актуальным остается вопрос безбилетного проезда. "Безбилетный проезд – это недополучение выручки. Тут вопрос с одной стороны эффективности работы контролеров, с другой – совести и сознательности наших пассажиров. Если человек ездит по принципу "деньги платят только трусы", то, конечно, транспорту сложно так работать, а если оплачивает проезд, то гораздо проще обеспечивать финансовую устойчивость нашего "Транспорта Верхневолжья", - считает губернатор. По словам Рудени, сейчас в ежедневном режиме на особом контроле находится работа автобусов "Транспорта Верхневолжья" в каждой из агломераций на предмет соблюдения графика, технической исправности транспорта, деятельности контролеров. Также на пресс-конференции прозвучал вопрос о приведении в нормативное состояние дороги Калязин-Старобислово-Нерль. Он волнует не только журналистов, но и жителей Калязинского округа. Руденя ответил, что данная дорога будет включена в план ремонта.
https://ria.ru/20241225/rudenya-1991297208.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Власти Тверской области улучшают работу общественного транспорта

Губернатор Руденя рассказал об улучшении общественного транспорта

© Фото : правительство Тверской областиВласти Тверской области улучшают работу общественного транспорта
Власти Тверской области улучшают работу общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : правительство Тверской области
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство Тверской области проводит мероприятия по улучшению работы общественного транспорта в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопросы ремонта дорог и транспортной отрасли были подняты на пресс-конференции губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2024 года. Глава региона отметил, что сейчас реализуются мероприятия по повышению эффективности деятельности "Транспорта Верхневолжья".
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"100-процентым владельцем "Транспорта Верхневолжья" будет бюджет Тверской области. Все решения приняты, сейчас они находятся в стадии оформления. Вторая тема – это повышение заработной платы для того, чтобы ликвидировать дефицит водительского персонала. Обновляется руководство компании. Надеемся, что с нового года будет позитивная динамика по работе автотранспорта", - приводит пресс-служба слова Рудени.
Глава региона подчеркнул, что актуальным остается вопрос безбилетного проезда.
"Безбилетный проезд – это недополучение выручки. Тут вопрос с одной стороны эффективности работы контролеров, с другой – совести и сознательности наших пассажиров. Если человек ездит по принципу "деньги платят только трусы", то, конечно, транспорту сложно так работать, а если оплачивает проезд, то гораздо проще обеспечивать финансовую устойчивость нашего "Транспорта Верхневолжья", - считает губернатор.
По словам Рудени, сейчас в ежедневном режиме на особом контроле находится работа автобусов "Транспорта Верхневолжья" в каждой из агломераций на предмет соблюдения графика, технической исправности транспорта, деятельности контролеров.
Также на пресс-конференции прозвучал вопрос о приведении в нормативное состояние дороги Калязин-Старобислово-Нерль. Он волнует не только журналистов, но и жителей Калязинского округа. Руденя ответил, что данная дорога будет включена в план ремонта.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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16:04
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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