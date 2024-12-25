https://ria.ru/20241225/rudenya-1991301264.html

Власти Тверской области улучшают работу общественного транспорта

Власти Тверской области улучшают работу общественного транспорта - РИА Новости, 25.12.2024

Власти Тверской области улучшают работу общественного транспорта

Правительство Тверской области проводит мероприятия по улучшению работы общественного транспорта в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:34:00+03:00

2024-12-25T17:34:00+03:00

2024-12-25T17:34:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991299776_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_dc63a822a37c51c1e4abb9f2cd181b2e.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство Тверской области проводит мероприятия по улучшению работы общественного транспорта в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопросы ремонта дорог и транспортной отрасли были подняты на пресс-конференции губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2024 года. Глава региона отметил, что сейчас реализуются мероприятия по повышению эффективности деятельности "Транспорта Верхневолжья". "100-процентым владельцем "Транспорта Верхневолжья" будет бюджет Тверской области. Все решения приняты, сейчас они находятся в стадии оформления. Вторая тема – это повышение заработной платы для того, чтобы ликвидировать дефицит водительского персонала. Обновляется руководство компании. Надеемся, что с нового года будет позитивная динамика по работе автотранспорта", - приводит пресс-служба слова Рудени. Глава региона подчеркнул, что актуальным остается вопрос безбилетного проезда. "Безбилетный проезд – это недополучение выручки. Тут вопрос с одной стороны эффективности работы контролеров, с другой – совести и сознательности наших пассажиров. Если человек ездит по принципу "деньги платят только трусы", то, конечно, транспорту сложно так работать, а если оплачивает проезд, то гораздо проще обеспечивать финансовую устойчивость нашего "Транспорта Верхневолжья", - считает губернатор. По словам Рудени, сейчас в ежедневном режиме на особом контроле находится работа автобусов "Транспорта Верхневолжья" в каждой из агломераций на предмет соблюдения графика, технической исправности транспорта, деятельности контролеров. Также на пресс-конференции прозвучал вопрос о приведении в нормативное состояние дороги Калязин-Старобислово-Нерль. Он волнует не только журналистов, но и жителей Калязинского округа. Руденя ответил, что данная дорога будет включена в план ремонта.

https://ria.ru/20241225/rudenya-1991297208.html

https://ria.ru/20241225/rudenya-1991278472.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, тверская область