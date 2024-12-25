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Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья - РИА Новости, 25.12.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:19 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/rudenya-1991297208.html
Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья
Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья - РИА Новости, 25.12.2024
Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя после итоговой пресс-конференции в среду принял участие в региональной благотворительной акции "Елка желаний", сообщает РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:19:00+03:00
2024-12-25T17:19:00+03:00
тверская область
ржев
россия
торжок
игорь руденя
новый год
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя после итоговой пресс-конференции в среду принял участие в региональной благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства. Исполнятся желания девятилетней Миланы Савельевой из Ржева, мечтающей побывать на новогодней елке в Кремле, семилетней Любови Быстровой из Торжка – о подарке-сюрпризе и пятилетней Ксении Антоновой из Удомли – о кукле Реборн. "Конечно, все выполним", – подчеркнул Руденя. Глава региона поздравил всех участников пресс-конференции, жителей Верхневолжья с наступающими Новым годом и Рождеством. "Здоровья и радости в новом году. Не забывайте про своих родных и близких, найдите время повидаться с ними", – сказал губернатор. 20 декабря перед заседанием Госсовета в Кремле Руденя принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Губернатор снял с кремлевской новогодней "Елки желаний" три шара. Исполнится мечта о самокате шестилетней Леры Козловой из семьи участника СВО, проживающей в Лихославле. Тоже самокат, но уже электрический, Руденя подарит 11-летнему Кириллу Федорову из Ржева. А новогодний сюрприз от губернатора получит семилетняя Таисия Падалка из Бердянска. В этом году своими мечтами в ходе акции "Елка желаний" делились дети участников специальной военной операции, юные жители новых территорий России, а также Курской, Брянской и Белгородской областей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из семей с невысоким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года.
https://ria.ru/20241225/rudenya-1991278472.html
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ржев, россия, торжок, игорь руденя, новый год, тверская область
Тверская область, Ржев, Россия, Торжок, Игорь Руденя, Новый год, Тверская область
Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья

Губернатор Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиРуденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья
Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя после итоговой пресс-конференции в среду принял участие в региональной благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Исполнятся желания девятилетней Миланы Савельевой из Ржева, мечтающей побывать на новогодней елке в Кремле, семилетней Любови Быстровой из Торжка – о подарке-сюрпризе и пятилетней Ксении Антоновой из Удомли – о кукле Реборн.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Руденя: в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ
16:04
"Конечно, все выполним", – подчеркнул Руденя.
Глава региона поздравил всех участников пресс-конференции, жителей Верхневолжья с наступающими Новым годом и Рождеством.
"Здоровья и радости в новом году. Не забывайте про своих родных и близких, найдите время повидаться с ними", – сказал губернатор.
20 декабря перед заседанием Госсовета в Кремле Руденя принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Губернатор снял с кремлевской новогодней "Елки желаний" три шара. Исполнится мечта о самокате шестилетней Леры Козловой из семьи участника СВО, проживающей в Лихославле. Тоже самокат, но уже электрический, Руденя подарит 11-летнему Кириллу Федорову из Ржева. А новогодний сюрприз от губернатора получит семилетняя Таисия Падалка из Бердянска.
В этом году своими мечтами в ходе акции "Елка желаний" делились дети участников специальной военной операции, юные жители новых территорий России, а также Курской, Брянской и Белгородской областей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из семей с невысоким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о проведении новогодних мероприятий - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Руденя рассказал о проведении новогодних мероприятий в Тверской области
15:36
 
Тверская областьРжевРоссияТоржокИгорь РуденяНовый годТверская область
 
 
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