https://ria.ru/20241225/rudenya-1991297208.html

Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья

Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья - РИА Новости, 25.12.2024

Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя после итоговой пресс-конференции в среду принял участие в региональной благотворительной акции "Елка желаний", сообщает РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:19:00+03:00

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тверская область

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя после итоговой пресс-конференции в среду принял участие в региональной благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства. Исполнятся желания девятилетней Миланы Савельевой из Ржева, мечтающей побывать на новогодней елке в Кремле, семилетней Любови Быстровой из Торжка – о подарке-сюрпризе и пятилетней Ксении Антоновой из Удомли – о кукле Реборн. "Конечно, все выполним", – подчеркнул Руденя. Глава региона поздравил всех участников пресс-конференции, жителей Верхневолжья с наступающими Новым годом и Рождеством. "Здоровья и радости в новом году. Не забывайте про своих родных и близких, найдите время повидаться с ними", – сказал губернатор. 20 декабря перед заседанием Госсовета в Кремле Руденя принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Губернатор снял с кремлевской новогодней "Елки желаний" три шара. Исполнится мечта о самокате шестилетней Леры Козловой из семьи участника СВО, проживающей в Лихославле. Тоже самокат, но уже электрический, Руденя подарит 11-летнему Кириллу Федорову из Ржева. А новогодний сюрприз от губернатора получит семилетняя Таисия Падалка из Бердянска. В этом году своими мечтами в ходе акции "Елка желаний" делились дети участников специальной военной операции, юные жители новых территорий России, а также Курской, Брянской и Белгородской областей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из семей с невысоким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года.

https://ria.ru/20241225/rudenya-1991278472.html

https://ria.ru/20241225/rudenya-1991272469.html

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ржев, россия, торжок, игорь руденя, новый год, тверская область