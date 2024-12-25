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Руденя: в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ - РИА Новости, 25.12.2024
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Тверская область
 
16:04 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/rudenya-1991278472.html
Руденя: в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ
Руденя: в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ - РИА Новости, 25.12.2024
Руденя: в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ и системы обращения с ТКО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:04:00+03:00
2024-12-25T16:04:00+03:00
тверская область
россия
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ и системы обращения с ТКО, сообщает пресс-служба регионального правительства. Руденя в среду провел пресс-конференцию по итогам 2024 года. С 2016 года в Верхневолжье ведется системная работа по переводу в государственную собственность всех коммунальных активов. Кроме того, с 2025 года Тверская область примет участие в новой программе по модернизации ЖКХ в субъектах РФ. "Вопрос модернизации ЖКХ тарифом и кредитной политикой не решить. Только государство может решить этот вопрос, что и делается за счет бюджета Тверской области и, конечно, за счет огромной поддержки из федерального бюджета. За это надо сказать огромное спасибо президенту Российской Федерации, правительству РФ", – цитирует пресс-служба Руденю. В частности, глава региона сообщил, что в сфере теплоснабжения предусмотрен поэтапный переход объектов в государственную собственность и их комплексное обновление. Глава региона отметил, что проект по модернизации теплоснабжающей инфраструктуры в Верхневолжье по поручению президента РФ Владимира Путина планируется реализовать совместно с компанией "Газпром". В округах региона активизирована работа по строительству новых газовых котельных, переводу на природный газ теплоснабжающих объектов социальных учреждений. План текущего года – построить и запустить 31 газовую котельную в 17 муниципалитетах, в 2025 году – еще 53 газовые котельные в 16 муниципалитетах, в том числе в поселках Жарковский и Максатиха, в городах Красный Холм и Нелидово. Генеральный директор ООО "Объединенные медиасистемы" ("Твериград", "ТВТверь") Денис Зеленов задал губернатору вопрос о работе в Тверской области системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. "Сейчас мы запустили механизм консолидации всего этого актива. Это региональный оператор, субподрядчики, полигон, владельцы машин. Все это собирается в одну компанию, что, как мы полагаем, улучшит управляемость этим процессом", – рассказал Руденя.
https://ria.ru/20241225/rudenya-1991272469.html
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россия, тверская область, игорь руденя, владимир путин, газпром
Тверская область, Россия, Тверская область, Игорь Руденя, Владимир Путин, Газпром
Руденя: в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ

Губернатор Руденя: в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ и системы обращения с ТКО, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Руденя в среду провел пресс-конференцию по итогам 2024 года.
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С 2016 года в Верхневолжье ведется системная работа по переводу в государственную собственность всех коммунальных активов. Кроме того, с 2025 года Тверская область примет участие в новой программе по модернизации ЖКХ в субъектах РФ.
"Вопрос модернизации ЖКХ тарифом и кредитной политикой не решить. Только государство может решить этот вопрос, что и делается за счет бюджета Тверской области и, конечно, за счет огромной поддержки из федерального бюджета. За это надо сказать огромное спасибо президенту Российской Федерации, правительству РФ", – цитирует пресс-служба Руденю.
В частности, глава региона сообщил, что в сфере теплоснабжения предусмотрен поэтапный переход объектов в государственную собственность и их комплексное обновление. Глава региона отметил, что проект по модернизации теплоснабжающей инфраструктуры в Верхневолжье по поручению президента РФ Владимира Путина планируется реализовать совместно с компанией "Газпром".
В округах региона активизирована работа по строительству новых газовых котельных, переводу на природный газ теплоснабжающих объектов социальных учреждений. План текущего года – построить и запустить 31 газовую котельную в 17 муниципалитетах, в 2025 году – еще 53 газовые котельные в 16 муниципалитетах, в том числе в поселках Жарковский и Максатиха, в городах Красный Холм и Нелидово.
Генеральный директор ООО "Объединенные медиасистемы" ("Твериград", "ТВТверь") Денис Зеленов задал губернатору вопрос о работе в Тверской области системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
"Сейчас мы запустили механизм консолидации всего этого актива. Это региональный оператор, субподрядчики, полигон, владельцы машин. Все это собирается в одну компанию, что, как мы полагаем, улучшит управляемость этим процессом", – рассказал Руденя.
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Тверская областьРоссияТверская областьИгорь РуденяВладимир ПутинГазпром
 
 
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