https://ria.ru/20241225/rudenya-1991278472.html

Руденя: в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ

Руденя: в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ - РИА Новости, 25.12.2024

Руденя: в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ и системы обращения с ТКО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:04:00+03:00

2024-12-25T16:04:00+03:00

2024-12-25T16:04:00+03:00

тверская область

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в Верхневолжье продолжится модернизация отрасли ЖКХ и системы обращения с ТКО, сообщает пресс-служба регионального правительства. Руденя в среду провел пресс-конференцию по итогам 2024 года. С 2016 года в Верхневолжье ведется системная работа по переводу в государственную собственность всех коммунальных активов. Кроме того, с 2025 года Тверская область примет участие в новой программе по модернизации ЖКХ в субъектах РФ. "Вопрос модернизации ЖКХ тарифом и кредитной политикой не решить. Только государство может решить этот вопрос, что и делается за счет бюджета Тверской области и, конечно, за счет огромной поддержки из федерального бюджета. За это надо сказать огромное спасибо президенту Российской Федерации, правительству РФ", – цитирует пресс-служба Руденю. В частности, глава региона сообщил, что в сфере теплоснабжения предусмотрен поэтапный переход объектов в государственную собственность и их комплексное обновление. Глава региона отметил, что проект по модернизации теплоснабжающей инфраструктуры в Верхневолжье по поручению президента РФ Владимира Путина планируется реализовать совместно с компанией "Газпром". В округах региона активизирована работа по строительству новых газовых котельных, переводу на природный газ теплоснабжающих объектов социальных учреждений. План текущего года – построить и запустить 31 газовую котельную в 17 муниципалитетах, в 2025 году – еще 53 газовые котельные в 16 муниципалитетах, в том числе в поселках Жарковский и Максатиха, в городах Красный Холм и Нелидово. Генеральный директор ООО "Объединенные медиасистемы" ("Твериград", "ТВТверь") Денис Зеленов задал губернатору вопрос о работе в Тверской области системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. "Сейчас мы запустили механизм консолидации всего этого актива. Это региональный оператор, субподрядчики, полигон, владельцы машин. Все это собирается в одну компанию, что, как мы полагаем, улучшит управляемость этим процессом", – рассказал Руденя.

https://ria.ru/20241225/rudenya-1991272469.html

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россия, тверская область, игорь руденя, владимир путин, газпром