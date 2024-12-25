https://ria.ru/20241225/rudenya-1991272469.html
Руденя рассказал о проведении новогодних мероприятий в Тверской области
Руденя рассказал о проведении новогодних мероприятий в Тверской области - РИА Новости, 25.12.2024
Руденя рассказал о проведении новогодних мероприятий в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей Верхневолжья проводить каникулы вместе с детьми, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:36:00+03:00
2024-12-25T15:36:00+03:00
2024-12-25T15:36:00+03:00
тверская область
игорь руденя
петр чайковский
тверская область
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей Верхневолжья проводить каникулы вместе с детьми, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду губернатор провел итоговую пресс-конференцию. "Конечно, хочется, чтобы у всех было праздничное настроение. В муниципальных образованиях наряжены елки. Пройдут новогодние представления в домах культуры, школах, детских садах. Родители должны посещать мероприятия, которые готовят дети. Также это спортивные события, новогодние и рождественские ярмарки. Если говорить про столицу региона – это театральные представления, Губернаторские елки, на которые мы приглашаем детей со всей области, в том числе детей из многодетных семей и участников СВО", - цитирует пресс-служба Руденю. Учреждения культуры Верхневолжья подготовили большую программу, чтобы дети и их родители могли отдохнуть с пользой во время длинных выходных дней, получить яркие позитивные эмоции и новые знания. Так, в Тверском академическом театре драмы можно посмотреть музыкальные сказки "Волшебное Рождество в старом городе", "Снежная королева". В Вышневолоцком – новогоднюю программу для детей и спектакль "Ежик и его друзья", в Кимрском – спектакль по пьесе Дмитрия Голубецкого "Новогодняя история в сказочном лесу". Театр юного зрителя представляет новогоднюю интермедию и спектакль по мотивам сказки Яна Экхольма "Людвиг XIV и Тутта Единственная", рождественскую притчу "Бык, осел и звезда", концерт мужского хора Московского Данилова монастыря Ave Maria, Тверская академическая филармония – "Детский альбом" Петра Чайковского, концертную программу "Новогодний фейерверк 2025", симфоническую сказку "Щелкунчик". Тверская областная картинная галерея подготовила сборные экскурсии "История Рождественского дерева", "Как появился Новый год?", мастер-классы "Новогодняя открытка", "Сказочный город" и другие мероприятия. Также традиционно в период новогодних праздников - с 1 по 8 января - в Тверской области пройдет Декада спорта и здоровья. В рамках декады будут организованы соревнования по зимним видам спорта, спортивные праздники, катания на коньках, состязания по лыжным гонкам. Всего предусмотрено проведение более 200 физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня. Ожидается, что в них примут участие более 12 тысяч человек.
https://ria.ru/20241225/toropets-1991258750.html
https://ria.ru/20241225/geroi-1991243784.html
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игорь руденя, петр чайковский, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Петр Чайковский, Тверская область
Руденя рассказал о проведении новогодних мероприятий в Тверской области
Губернатор Руденя рассказал о проведении новогодних мероприятий
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей Верхневолжья проводить каникулы вместе с детьми, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду губернатор провел итоговую пресс-конференцию.
"Конечно, хочется, чтобы у всех было праздничное настроение. В муниципальных образованиях наряжены елки. Пройдут новогодние представления в домах культуры, школах, детских садах. Родители должны посещать мероприятия, которые готовят дети. Также это спортивные события, новогодние и рождественские ярмарки. Если говорить про столицу региона – это театральные представления, Губернаторские елки, на которые мы приглашаем детей со всей области, в том числе детей из многодетных семей и участников СВО", - цитирует пресс-служба Руденю
.
Учреждения культуры Верхневолжья подготовили большую программу, чтобы дети и их родители могли отдохнуть с пользой во время длинных выходных дней, получить яркие позитивные эмоции и новые знания.
Так, в Тверском академическом театре драмы можно посмотреть музыкальные сказки "Волшебное Рождество в старом городе", "Снежная королева". В Вышневолоцком – новогоднюю программу для детей и спектакль "Ежик и его друзья", в Кимрском – спектакль по пьесе Дмитрия Голубецкого "Новогодняя история в сказочном лесу".
Театр юного зрителя представляет новогоднюю интермедию и спектакль по мотивам сказки Яна Экхольма "Людвиг XIV и Тутта Единственная", рождественскую притчу "Бык, осел и звезда", концерт мужского хора Московского Данилова монастыря Ave Maria, Тверская академическая филармония – "Детский альбом" Петра Чайковского
, концертную программу "Новогодний фейерверк 2025", симфоническую сказку "Щелкунчик".
Тверская областная картинная галерея подготовила сборные экскурсии "История Рождественского дерева", "Как появился Новый год?", мастер-классы "Новогодняя открытка", "Сказочный город" и другие мероприятия.
Также традиционно в период новогодних праздников - с 1 по 8 января - в Тверской области пройдет Декада спорта и здоровья. В рамках декады будут организованы соревнования по зимним видам спорта, спортивные праздники, катания на коньках, состязания по лыжным гонкам. Всего предусмотрено проведение более 200 физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня. Ожидается, что в них примут участие более 12 тысяч человек.