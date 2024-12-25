https://ria.ru/20241225/rudenya-1991272469.html

Руденя рассказал о проведении новогодних мероприятий в Тверской области

Руденя рассказал о проведении новогодних мероприятий в Тверской области - РИА Новости, 25.12.2024

Руденя рассказал о проведении новогодних мероприятий в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей Верхневолжья проводить каникулы вместе с детьми, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:36:00+03:00

2024-12-25T15:36:00+03:00

2024-12-25T15:36:00+03:00

тверская область

игорь руденя

петр чайковский

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991271327_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_20b7859b5f8d9a55a6e1ae5cd44f70c1.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей Верхневолжья проводить каникулы вместе с детьми, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду губернатор провел итоговую пресс-конференцию. "Конечно, хочется, чтобы у всех было праздничное настроение. В муниципальных образованиях наряжены елки. Пройдут новогодние представления в домах культуры, школах, детских садах. Родители должны посещать мероприятия, которые готовят дети. Также это спортивные события, новогодние и рождественские ярмарки. Если говорить про столицу региона – это театральные представления, Губернаторские елки, на которые мы приглашаем детей со всей области, в том числе детей из многодетных семей и участников СВО", - цитирует пресс-служба Руденю. Учреждения культуры Верхневолжья подготовили большую программу, чтобы дети и их родители могли отдохнуть с пользой во время длинных выходных дней, получить яркие позитивные эмоции и новые знания. Так, в Тверском академическом театре драмы можно посмотреть музыкальные сказки "Волшебное Рождество в старом городе", "Снежная королева". В Вышневолоцком – новогоднюю программу для детей и спектакль "Ежик и его друзья", в Кимрском – спектакль по пьесе Дмитрия Голубецкого "Новогодняя история в сказочном лесу". Театр юного зрителя представляет новогоднюю интермедию и спектакль по мотивам сказки Яна Экхольма "Людвиг XIV и Тутта Единственная", рождественскую притчу "Бык, осел и звезда", концерт мужского хора Московского Данилова монастыря Ave Maria, Тверская академическая филармония – "Детский альбом" Петра Чайковского, концертную программу "Новогодний фейерверк 2025", симфоническую сказку "Щелкунчик". Тверская областная картинная галерея подготовила сборные экскурсии "История Рождественского дерева", "Как появился Новый год?", мастер-классы "Новогодняя открытка", "Сказочный город" и другие мероприятия. Также традиционно в период новогодних праздников - с 1 по 8 января - в Тверской области пройдет Декада спорта и здоровья. В рамках декады будут организованы соревнования по зимним видам спорта, спортивные праздники, катания на коньках, состязания по лыжным гонкам. Всего предусмотрено проведение более 200 физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня. Ожидается, что в них примут участие более 12 тысяч человек.

https://ria.ru/20241225/toropets-1991258750.html

https://ria.ru/20241225/geroi-1991243784.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, петр чайковский, тверская область