https://ria.ru/20241225/rossija-1991268707.html

Патрушев рассказал о создании 20 особо охраняемых природных территорий

Патрушев рассказал о создании 20 особо охраняемых природных территорий - РИА Новости, 25.12.2024

Патрушев рассказал о создании 20 особо охраняемых природных территорий

Еще 20 федеральных особо охраняемых природных территорий планируется создать в России в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" с 2025 по 2030 годы,... РИА Новости, 25.12.2024

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россия

дмитрий патрушев

экология в россии

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Еще 20 федеральных особо охраняемых природных территорий планируется создать в России в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" с 2025 по 2030 годы, сообщили в среду в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Вице-премьер отметил, что за время реализации нацпроекта "Экология" с 2019 по 2024 годы создано 25 новых федеральных особо охраняемых природных территорий и более 600 региональных. "До 2030 года в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" предполагается создать еще 20 таких территорий. Конечно, отталкиваться надо не только от количественного показателя. Необходимо понять, насколько эффективно ведется эта деятельность у нас в стране", – приводятся в сообщении слова Патрушева. По его словам, в отрасли накопился ряд вопросов, выявленных, в том числе, в ходе правительственной проверки. Среди проблем Патрушев назвал отсутствие документа стратегического планирования отрасли, ряд земельных и имущественных вопросов, а также проблемы с финансированием. К особо охраняемым природным территориям федерального значения относятся государственные природные заповедники и национальные парки.

https://ria.ru/20240705/patrushev-1957733906.html

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россия, дмитрий патрушев, экология в россии, общество