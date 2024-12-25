https://ria.ru/20241225/rospotrebnadzor-1991249827.html

Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы

Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы - РИА Новости, 25.12.2024

Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы

Санитарным нормам не соответствуют 9 из 24 проб морской воды, взятых на пляжах Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:20:00+03:00

2024-12-25T14:20:00+03:00

2024-12-25T14:20:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

керченский пролив

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990590979_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_79c49abb5d2354e22583410ba3150678.jpg

КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Санитарным нормам не соответствуют 9 из 24 проб морской воды, взятых на пляжах Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. "Точки отбора морской воды - в зоне рекреационного водопользования, в том числе пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, посёлка Джемете, санатория "Высокий берег", санатория "Бимлюк", центральный пляж Анапы. Всего исследовано: морской воды - 24 пробы, из них 9 не соответствуют санитарно-химическим показателям", - сообщили в ведомстве. При этом отмечается, что все пробы атмосферного воздуха и питьевой воды, взятые в зоне ЧС, соответствуют нормативу. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

анапа

краснодарский край

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе