Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/rospotrebnadzor-1991249827.html
Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы
Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы - РИА Новости, 25.12.2024
Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы
Санитарным нормам не соответствуют 9 из 24 проб морской воды, взятых на пляжах Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:20:00+03:00
2024-12-25T14:20:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990590979_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_79c49abb5d2354e22583410ba3150678.jpg
КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Санитарным нормам не соответствуют 9 из 24 проб морской воды, взятых на пляжах Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. "Точки отбора морской воды - в зоне рекреационного водопользования, в том числе пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, посёлка Джемете, санатория "Высокий берег", санатория "Бимлюк", центральный пляж Анапы. Всего исследовано: морской воды - 24 пробы, из них 9 не соответствуют санитарно-химическим показателям", - сообщили в ведомстве. При этом отмечается, что все пробы атмосферного воздуха и питьевой воды, взятые в зоне ЧС, соответствуют нормативу. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
анапа
краснодарский край
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990590979_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_9f460025e28bb1445e015fad0ac14933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы

Роспотребнадзор: 9 из 24 проб морской воды в Анапе не соответствуют нормам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Санитарным нормам не соответствуют 9 из 24 проб морской воды, взятых на пляжах Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
«
"Точки отбора морской воды - в зоне рекреационного водопользования, в том числе пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, посёлка Джемете, санатория "Высокий берег", санатория "Бимлюк", центральный пляж Анапы. Всего исследовано: морской воды - 24 пробы, из них 9 не соответствуют санитарно-химическим показателям", - сообщили в ведомстве.
При этом отмечается, что все пробы атмосферного воздуха и питьевой воды, взятые в зоне ЧС, соответствуют нормативу.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайКерченский проливФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала