https://ria.ru/20241225/rospotrebnadzor-1991249827.html
Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы
Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы - РИА Новости, 25.12.2024
Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы
Санитарным нормам не соответствуют 9 из 24 проб морской воды, взятых на пляжах Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:20:00+03:00
2024-12-25T14:20:00+03:00
2024-12-25T14:20:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Санитарным нормам не соответствуют 9 из 24 проб морской воды, взятых на пляжах Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. "Точки отбора морской воды - в зоне рекреационного водопользования, в том числе пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, посёлка Джемете, санатория "Высокий берег", санатория "Бимлюк", центральный пляж Анапы. Всего исследовано: морской воды - 24 пробы, из них 9 не соответствуют санитарно-химическим показателям", - сообщили в ведомстве. При этом отмечается, что все пробы атмосферного воздуха и питьевой воды, взятые в зоне ЧС, соответствуют нормативу. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
анапа
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происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы
Роспотребнадзор: 9 из 24 проб морской воды в Анапе не соответствуют нормам