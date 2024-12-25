https://ria.ru/20241225/roskongress-1991196765.html

Более 20 соглашений подписал фонд "Росконгресс" в 2024 году

Более 20 соглашений подписал фонд "Росконгресс" в 2024 году - РИА Новости, 25.12.2024

Более 20 соглашений подписал фонд "Росконгресс" в 2024 году

За 2024 год фондом "Росконгресс" было подписано 26 соглашений в дополнение к уже существующим 539 соглашениям с российскими организациями, ведомствами и... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:04:00+03:00

2024-12-25T12:04:00+03:00

2024-12-25T12:04:00+03:00

россия

дубай

ближний восток

александр стуглев

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. За 2024 год фондом "Росконгресс" было подписано 26 соглашений в дополнение к уже существующим 539 соглашениям с российскими организациями, ведомствами и зарубежными партнерами из 86 стран мира, сообщает пресс-служба фонда. "В 2024 году фонд "Росконгресс" подтвердил свой статус ключевого института развития, нацеленного на многовекторное продвижение национальных интересов, достижений и укрепление объективного имиджа России в различных областях как внутри страны, так и за ее пределами. За прошедший год международный бренд фонда – "Росконгресс Интернешнл" – проводил последовательную работу по формированию и освещению вопросов российской и глобальной повестки, развитию и укреплению международных связей, масштабированию взаимодействия России с зарубежными партнерами. В планах на следующий год – развитие более 20 дискуссионных площадок для проведения равноправного конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами", – отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. В течение года организованы выездные сессии по презентации Петербургского международного экономического форума в качестве ведущей коммуникационной платформы для развития и углубления стратегического сотрудничества, обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Мероприятия прошли в Алжире (24 января), ЮАР (27 марта), Чили (30 апреля), Коста-Рике (3 мая). Представители бизнес-сообществ Вьетнама и Гонконга подробнее ознакомились с возможностями Восточного экономического форума в ходе организованных в июле выездных сессий. С 4 по 8 ноября в Кейптауне состоялись мероприятия Африканской энергетической недели. Фонд "Росконгресс" выступил стратегическим партнером мероприятия, на площадке форума были представлены проекты фонда и международные события платформы Roscongress International. 11 ноября в Мумбае состоялся Российско-индийский деловой форум, собравший 1000 представителей бизнеса и промышленности двух стран. В 2024 году продолжились мероприятия цикла "Мир возможностей". Международные бизнес-форумы состоялись в Дубае и Куала-Лумпуре. Мероприятие в Дубае (13–15 ноября) посетило более 1000 участников – представителей органов государственной власти, бизнеса и международных организаций. XVII Веронский Евразийский экономический форум в этом году состоялся 5–6 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах, в Рас-эль-Хайме. Форум объединил порядка 1000 участников из 40 стран мира. В Стамбуле (10 декабря) и Бангкоке (12 декабря) состоялись выездные сессии по продвижению бизнес- и инвестиционного потенциала России, организованные фондом "Росконгресс" при поддержке сети партнеров, а также посольств и торговых представительств Российской Федерации в этих странах. Также осенью этого года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась Международная выставка охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения (ADIHEX) – крупнейшее мероприятие на Ближнем Востоке, посвященное теме охоты, коневодства и разведения соколов. За дни работы с 31 августа по 8 сентября выставку посетило более 350 тысяч человек. Экспозиция была посвящена природоохранной тематике, а также проектам фонда "Росконгресс", среди которых Международный форум "День сокола", Восточный экономический форум, который в следующем году состоится во Владивостоке с 3 по 6 сентября, и другие. На 2025 год запланировано более 20 деловых мероприятий на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке, которые будут организованы Roscongress International.

https://ria.ru/20241125/asean-1985584375.html

https://ria.ru/20241129/ssha-1986358722.html

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россия, дубай, ближний восток, александр стуглев, фонд "росконгресс"