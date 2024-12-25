https://ria.ru/20241225/roskachestvo-1991126828.html

Роскачество рассказало, как правильно хранить вино

Роскачество рассказало, как правильно хранить вино - РИА Новости, 25.12.2024

Роскачество рассказало, как правильно хранить вино

Открытая бутылка игристого может храниться в холодильнике не больше суток, а тихое вино - не более двух, для длительного же хранения лучше приобретать... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T06:41:00+03:00

2024-12-25T06:41:00+03:00

2024-12-25T06:42:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Открытая бутылка игристого может храниться в холодильнике не больше суток, а тихое вино - не более двух, для длительного же хранения лучше приобретать выдержанные вина, а винные напитки из масс-маркета лучше выпивать в первые два-четыре года после розлива, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Для тихого вина губителен длительный контакт с кислородом, так как в результате взаимодействия оно начинает окисляться. Чтобы отсрочить этот процесс, закупорьте бутылку исходной пробкой либо многоразовой и уберите в холодильник, при невысокой температуре окисление несколько замедлится. В таком виде можно хранить вино не более двух суток (выдержанные красные вина с яркой танинной составляющей - до трех суток)", - рассказали в организации, уточнив, что для хранения игристого лучше всего использовать вакуумную пробку. Говоря о хранении открытого игристого вина, в Роскачестве сообщили, что оно в холодильнике может ждать не больше суток. "Главная проблема открытой бутылки игристого - стремительная потеря пузырьков (растворенный углекислый газ). Потому максимальный срок хранения - сутки. Если оставите дольше, вино не испортится, но и вкусом вас не обрадует, он станет выдохшимся. Сберечь свежесть и пузырьки поможет специальная пробка с фиксатором, способным выдержать давление углекислого газа", - пояснили в организации. В случае если открытая бутылка с вином простояла какое-то время в холодильнике, то нужно провести органолептическую оценку. "Если у напитка появился нехарактерный цвет (красное вино ушло в кирпичные оттенки, белое — в грязно-желтые, розовое — в оранжевые) и оно потеряло блеск, это первый признак начавшихся необратимых процессов", - рассказали в Роскачестве. "Далее анализируем аромат, отсутствие свежести и яркости, выраженные уваренные тона, хересные ноты, а иногда и совсем неприятные запахи (лежалых фруктов) подтверждает наши догадки. Пить такое вино не следует, используйте его в кулинарных целях (соус, маринад). Если во вкусе напитка появилась выраженная горечь, увы, его придется вылить", - посоветовали эксперты. В Роскачестве рассказали, если на полке лежит несколько бутылок вина, которые планируется открыть в ближайшее время, то достаточно их держать подальше от источников тепла и света, а ближе к дате события переложить в холодильник. Другое дело, если начать собирать винную коллекцию или имеются планы заложить особенно интересные образцы на выдержку. При длительном хранении в Роскачестве советуют держать вино в помещении при постоянной температуре - 10-17 градусов Цельсия - и относительной влажности 60-80%. Также необходимо избегать воздействия прямых солнечных лучей, направленного электрического света, вибрации, ударов и толчков. Не стоит держать вино и поблизости с тем, что имеет резкие и неприятные запахи. Рекомендуется организовать горизонтальное хранение для бутылок, укупоренных натуральной пробкой. "Так вино будет смачивать пробку, что убережет ее от рассыхания", - подчеркнули в организации. Хранение закрытого винаВ Роскачестве рассказали, если на полке лежит несколько бутылок вина, которые планируется открыть в ближайшее время, то достаточно их держать подальше от источников тепла и света, а ближе к дате события переложить в холодильник. Другое дело, если начать собирать винную коллекцию или имеются планы заложить особенно интересные образцы на выдержку.Эксперты считают, что идеальный вариант хранения - погреб. "Он обеспечивает все необходимые условия: в нем темно, прохладно, влажно и стабильно, как раз то, что необходимо винам для правильного созревания", - пояснили они. Второй вариант более современный — винный шкаф, где показатели температуры и влажности регулируются. Тем же, кто не собираетесь тратиться на приобретение специального холодильника для бутылок, рекомендуют заказать специальные стеллажи и установить их в шкафу или гардеробной. А вот в холодильнике эксперты Роскачества хранить вино не советуют. "На первый взгляд, холодильник кажется лучшим вариантом, но увы, он отпадает. Причины - низкая температура, вибрация, посторонние запахи", - пояснили там. В организации добавили, что точно не стоит хранить бутылки на полках возле плиты, духовки и посудомоечной машины. "Балкон (лоджия) тоже не подойдет, причины: температурные скачки, яркий солнечный свет. Хотя исключения есть, если балкон оснащен климатической камерой и системой защиты от ультрафиолета", - заключили в Роскачестве.

https://ria.ru/20241225/vino-1991116911.html

https://ria.ru/20241218/ryba-1989821112.html

https://ria.ru/20240617/roskachestvo-1953311177.html

https://ria.ru/20241217/roskachestvo-1989583410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, роскачество, новый год