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Шеф-повар поделился авторскими рецептами оливье и сельди под шубой - РИА Новости, 25.12.2024
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11:57 25.12.2024 (обновлено: 12:00 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/retsepty-1991194722.html
Шеф-повар поделился авторскими рецептами оливье и сельди под шубой
Шеф-повар поделился авторскими рецептами оливье и сельди под шубой - РИА Новости, 25.12.2024
Шеф-повар поделился авторскими рецептами оливье и сельди под шубой
Если новогодний стол невозможно представить без "Оливье", "Сельди под шубой" или "Мимозы", то гостей можно удивить оригинальной рецептурой этих позиций, -... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Если новогодний стол невозможно представить без "Оливье", "Сельди под шубой" или "Мимозы", то гостей можно удивить оригинальной рецептурой этих позиций, - авторскими рецептами любимых салатов поделился с РИА Новости бренд-шеф ресторанов "Каспийка" Кирилл Еселев. "Оливье" можно и нужно попробовать приготовить с морепродуктами. Идеально подойдет нежное мясо краба, которое обладает особым ароматом и легкой текстурой, которая хорошо "дружит" с салатами из овощей и майонеза. В основе салата все те же ингредиенты: отварные овощи и яйцо", - рассказал Еселев. Он подчеркнул, что идеальным украшением для крабового оливье станет красная икра, а подавать салат следует с обжаренным багетом. Шеф-повар также предложил раскрыть салат "Мимоза" в новом исполнении. Для этого, по его мнению, за основной ингредиент стоит взять копченую рыбу, например, горбушу. "Рыбка придаст салату пикантный и поистине праздничный вкус, который не надоест, и гости непременно попросят добавку, и рецепт. Остальные ингредиенты - классические. Подавать в глубокой тарелке, можно украсить веточкой петрушки", - порекомендовал Еселев. А вот в "Сельдь под шубой" шеф-повар предлагает добавить скумбрию горячего или холодного копчения, которая придаст салату небольшой аромат дымка. "Полностью заменять сельдь в этом салате не стоит, рекомендуется только добавить немного скумбрии в прослойку с сельдью. Также стоит отказаться от использования лука в салате, который портит вкус. Зеленым луком допустимо украсить блюдо", - заключил он.
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общество, простые рецепты, рецепты русской кухни, россия
Общество, простые рецепты, Рецепты русской кухни, Россия
Шеф-повар поделился авторскими рецептами оливье и сельди под шубой

Бренд-шеф Еселев посоветовал приготовить "Оливье" с морепродуктами

© iStock.com / DronGОливье
Оливье - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© iStock.com / DronG
Оливье. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Если новогодний стол невозможно представить без "Оливье", "Сельди под шубой" или "Мимозы", то гостей можно удивить оригинальной рецептурой этих позиций, - авторскими рецептами любимых салатов поделился с РИА Новости бренд-шеф ресторанов "Каспийка" Кирилл Еселев.
"Оливье" можно и нужно попробовать приготовить с морепродуктами. Идеально подойдет нежное мясо краба, которое обладает особым ароматом и легкой текстурой, которая хорошо "дружит" с салатами из овощей и майонеза. В основе салата все те же ингредиенты: отварные овощи и яйцо", - рассказал Еселев.
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Он подчеркнул, что идеальным украшением для крабового оливье станет красная икра, а подавать салат следует с обжаренным багетом.
Шеф-повар также предложил раскрыть салат "Мимоза" в новом исполнении. Для этого, по его мнению, за основной ингредиент стоит взять копченую рыбу, например, горбушу. "Рыбка придаст салату пикантный и поистине праздничный вкус, который не надоест, и гости непременно попросят добавку, и рецепт. Остальные ингредиенты - классические. Подавать в глубокой тарелке, можно украсить веточкой петрушки", - порекомендовал Еселев.
А вот в "Сельдь под шубой" шеф-повар предлагает добавить скумбрию горячего или холодного копчения, которая придаст салату небольшой аромат дымка. "Полностью заменять сельдь в этом салате не стоит, рекомендуется только добавить немного скумбрии в прослойку с сельдью. Также стоит отказаться от использования лука в салате, который портит вкус. Зеленым луком допустимо украсить блюдо", - заключил он.
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