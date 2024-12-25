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Разлив мазута в Черном море в 200 раз меньше, чем был в Мексиканском заливе - РИА Новости, 25.12.2024
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18:07 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/razliv-1991308912.html
Разлив мазута в Черном море в 200 раз меньше, чем был в Мексиканском заливе
Разлив мазута в Черном море в 200 раз меньше, чем был в Мексиканском заливе - РИА Новости, 25.12.2024
Разлив мазута в Черном море в 200 раз меньше, чем был в Мексиканском заливе
Объем попавшего в Черное море мазута после крушения танкеров в 200 раз меньше, чем разлив нефти после аварии нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:07:00+03:00
2024-12-25T18:07:00+03:00
керченский пролив
черное море
мексиканский залив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Объем попавшего в Черное море мазута после крушения танкеров в 200 раз меньше, чем разлив нефти после аварии нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году, но экологических и экономических последствий все равно не избежать, прокомментировал РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Как сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб, из них вытекло, по уточненным данным, суммарно 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов. "Разлив в Керченском проливе, где вылилось 3750 тонн мазута, приведет к серьезным последствиям в экологическом и экономическом плане. При этом фактически объемы разлития значительно меньше по сравнению с другими подобными катастрофами", - сказал Канищев. При этом он отметил, что не бывает несерьезных или неважных технологических катастроф, связанных с разливом нефтепродуктов. "Все они имеют тяжелые, долгосрочные последствия. Например, последствия аварии на нефтяной платформе BP в США в 2010 году не устранены до сих пор. После аварии там исчезли коралловые рифы, численность популяции китов сократилась на 80%, разливы нефти до сих пор полностью не устранены. Объем разлива составил более 800 тысяч тонн нефти. Это примерно в 200 раз больше, чем утекло в Керченском проливе", - добавил эксперт. Канищев также привел в пример аварию на ТЭЦ-3 в 2020 году в Норильске, где в окружающую среду попало 20 тысяч тонн дизельного топлива, и крупнейший в истории разлив нефтепродуктов в Персидском заливе в 1991 году, при котором объем утекшей нефти составил до 1,2 миллиона тонн. "Это почти в 320 раз превышает разлив в Керченском проливе", - отметил эксперт. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241219/more-1990282425.html
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керченский пролив, черное море, мексиканский залив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Керченский пролив, Черное море, Мексиканский залив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Разлив мазута в Черном море в 200 раз меньше, чем был в Мексиканском заливе

Русэнергопроект: разлив мазута в 200 раз меньше, чем был в Мексиканском заливе

© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Объем попавшего в Черное море мазута после крушения танкеров в 200 раз меньше, чем разлив нефти после аварии нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году, но экологических и экономических последствий все равно не избежать, прокомментировал РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Как сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб, из них вытекло, по уточненным данным, суммарно 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов.
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"Разлив в Керченском проливе, где вылилось 3750 тонн мазута, приведет к серьезным последствиям в экологическом и экономическом плане. При этом фактически объемы разлития значительно меньше по сравнению с другими подобными катастрофами", - сказал Канищев.
При этом он отметил, что не бывает несерьезных или неважных технологических катастроф, связанных с разливом нефтепродуктов.
"Все они имеют тяжелые, долгосрочные последствия. Например, последствия аварии на нефтяной платформе BP в США в 2010 году не устранены до сих пор. После аварии там исчезли коралловые рифы, численность популяции китов сократилась на 80%, разливы нефти до сих пор полностью не устранены. Объем разлива составил более 800 тысяч тонн нефти. Это примерно в 200 раз больше, чем утекло в Керченском проливе", - добавил эксперт.
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Канищев также привел в пример аварию на ТЭЦ-3 в 2020 году в Норильске, где в окружающую среду попало 20 тысяч тонн дизельного топлива, и крупнейший в истории разлив нефтепродуктов в Персидском заливе в 1991 году, при котором объем утекшей нефти составил до 1,2 миллиона тонн. "Это почти в 320 раз превышает разлив в Керченском проливе", - отметил эксперт.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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Керченский проливЧерное мореМексиканский заливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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