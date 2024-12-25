https://ria.ru/20241225/putin-1991248279.html
Путин выразил уверенность в продолжении работы СНГ в сфере безопасности
Путин выразил уверенность в продолжении работы СНГ в сфере безопасности - РИА Новости, 25.12.2024
Путин выразил уверенность в продолжении работы СНГ в сфере безопасности
Президент РФ Владимир Путин уверен, что СНГ будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:11:00+03:00
2024-12-25T14:11:00+03:00
2024-12-25T14:11:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что СНГ будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности. Неформальная встреча глав государств-участников СНГ проходит в Ленобласти. "Уверен, будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности", - сказал Путин на встрече.
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политика, россия, владимир путин, снг
Политика, Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин выразил уверенность в продолжении работы СНГ в сфере безопасности
Путин: СНГ будет и дальше работать над укреплением стабильности и безопасности