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Путин выразил уверенность в продолжении работы СНГ в сфере безопасности - РИА Новости, 25.12.2024
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14:11 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/putin-1991248279.html
Путин выразил уверенность в продолжении работы СНГ в сфере безопасности
Путин выразил уверенность в продолжении работы СНГ в сфере безопасности - РИА Новости, 25.12.2024
Путин выразил уверенность в продолжении работы СНГ в сфере безопасности
Президент РФ Владимир Путин уверен, что СНГ будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:11:00+03:00
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политика
россия
владимир путин
снг
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что СНГ будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности. Неформальная встреча глав государств-участников СНГ проходит в Ленобласти. "Уверен, будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности", - сказал Путин на встрече.
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политика, россия, владимир путин, снг
Политика, Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин выразил уверенность в продолжении работы СНГ в сфере безопасности

Путин: СНГ будет и дальше работать над укреплением стабильности и безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНеформальная встреча глав делегаций государств-участников СНГ
Неформальная встреча глав делегаций государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Неформальная встреча глав делегаций государств-участников СНГ
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что СНГ будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности.
Неформальная встреча глав государств-участников СНГ проходит в Ленобласти.
"Уверен, будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности", - сказал Путин на встрече.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Путин предложил лидерам стран СНГ сверить часы
14:02
 
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