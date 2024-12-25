https://ria.ru/20241225/prigovor-1991185170.html

В ДНР вынесли заочный приговор главарю "Азова"* Прокопенко

В ДНР вынесли заочный приговор главарю "Азова"* Прокопенко - РИА Новости, 25.12.2024

В ДНР вынесли заочный приговор главарю "Азова"* Прокопенко

Суд в ДНР заочно приговорил главаря полка "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы, сообщили... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:30:00+03:00

2024-12-25T11:30:00+03:00

2024-12-25T11:55:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил главаря полка "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."На основании доказательств, собранных СК России, Верховным Судом ДНР вынесен заочно приговор командиру войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный на территории РФ националистический полк "Азов"*) подполковнику Денису Прокопенко... Прокопенко заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Приговором суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Он признан виновным по статьям о покушении на убийство, о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и об умышленном повреждении чужого имущества.По данным следствия, с 17 по 25 марта 2022 года Прокопенко, находясь на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, отдал подчиненным из гаубичного артиллерийского дивизиона солдатам Льву Кашперскому, Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину приказ прицельно обстрелять жилые дома в поселке Старый Крым под Мариуполем. Подчеркивается, что, исполняя его приказ, националисты произвели не менее 40 выстрелов по домам, в которых находились мирные жители. В результате обстрела были повреждены жилые дома, собственники помещений и другие мирные жители не пострадали, поскольку укрылись от обстрелов в безопасном месте.Добавляется, что уголовное дело в отношении Будыкова, Токаря и Матюшина переданы в Верховный Суд ДНР для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241209/prigovor-1988212864.html

https://ria.ru/20241009/sud-1977228077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, мариуполь