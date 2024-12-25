В ДНР вынесли заочный приговор главарю "Азова"* Прокопенко
Суд в ДНР заочно дал главарю "Азова" Денису Прокопенко 24 года лишения свободы
Командир украинского нацбатальона "Азов"* Денис Прокопенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил главаря полка "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"На основании доказательств, собранных СК России, Верховным Судом ДНР вынесен заочно приговор командиру войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный на территории РФ националистический полк "Азов"*) подполковнику Денису Прокопенко... Прокопенко заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Приговором суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Он признан виновным по статьям о покушении на убийство, о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и об умышленном повреждении чужого имущества.
По данным следствия, с 17 по 25 марта 2022 года Прокопенко, находясь на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, отдал подчиненным из гаубичного артиллерийского дивизиона солдатам Льву Кашперскому, Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину приказ прицельно обстрелять жилые дома в поселке Старый Крым под Мариуполем. Подчеркивается, что, исполняя его приказ, националисты произвели не менее 40 выстрелов по домам, в которых находились мирные жители. В результате обстрела были повреждены жилые дома, собственники помещений и другие мирные жители не пострадали, поскольку укрылись от обстрелов в безопасном месте.
Добавляется, что уголовное дело в отношении Будыкова, Токаря и Матюшина переданы в Верховный Суд ДНР для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России