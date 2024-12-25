Рейтинг@Mail.ru
В ДНР вынесли заочный приговор главарю "Азова"* Прокопенко - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 25.12.2024 (обновлено: 11:55 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/prigovor-1991185170.html
В ДНР вынесли заочный приговор главарю "Азова"* Прокопенко
В ДНР вынесли заочный приговор главарю "Азова"* Прокопенко - РИА Новости, 25.12.2024
В ДНР вынесли заочный приговор главарю "Азова"* Прокопенко
Суд в ДНР заочно приговорил главаря полка "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы, сообщили... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:30:00+03:00
2024-12-25T11:55:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782905898_0:24:1397:809_1920x0_80_0_0_aaf2ad239338789ef5f4f255b57a7789.png
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил главаря полка "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."На основании доказательств, собранных СК России, Верховным Судом ДНР вынесен заочно приговор командиру войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный на территории РФ националистический полк "Азов"*) подполковнику Денису Прокопенко... Прокопенко заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Приговором суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Он признан виновным по статьям о покушении на убийство, о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и об умышленном повреждении чужого имущества.По данным следствия, с 17 по 25 марта 2022 года Прокопенко, находясь на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, отдал подчиненным из гаубичного артиллерийского дивизиона солдатам Льву Кашперскому, Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину приказ прицельно обстрелять жилые дома в поселке Старый Крым под Мариуполем. Подчеркивается, что, исполняя его приказ, националисты произвели не менее 40 выстрелов по домам, в которых находились мирные жители. В результате обстрела были повреждены жилые дома, собственники помещений и другие мирные жители не пострадали, поскольку укрылись от обстрелов в безопасном месте.Добавляется, что уголовное дело в отношении Будыкова, Токаря и Матюшина переданы в Верховный Суд ДНР для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20241209/prigovor-1988212864.html
https://ria.ru/20241009/sud-1977228077.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782905898_0:0:1397:1047_1920x0_80_0_0_aacf5fec2c3582bee321b69d3918ab5c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, мариуполь
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь
В ДНР вынесли заочный приговор главарю "Азова"* Прокопенко

Суд в ДНР заочно дал главарю "Азова" Денису Прокопенко 24 года лишения свободы

© Public domain/ExiikКомандир украинского нацбатальона "Азов"* Денис Прокопенко
Командир украинского нацбатальона Азов* Денис Прокопенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Public domain/Exiik
Командир украинского нацбатальона "Азов"* Денис Прокопенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил главаря полка "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"На основании доказательств, собранных СК России, Верховным Судом ДНР вынесен заочно приговор командиру войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный на территории РФ националистический полк "Азов"*) подполковнику Денису Прокопенко... Прокопенко заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Приговором суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В ДНР пулеметчика "Азова"* приговорили к 24 годам колонии
9 декабря, 17:01
Он признан виновным по статьям о покушении на убийство, о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и об умышленном повреждении чужого имущества.
По данным следствия, с 17 по 25 марта 2022 года Прокопенко, находясь на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, отдал подчиненным из гаубичного артиллерийского дивизиона солдатам Льву Кашперскому, Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину приказ прицельно обстрелять жилые дома в поселке Старый Крым под Мариуполем. Подчеркивается, что, исполняя его приказ, националисты произвели не менее 40 выстрелов по домам, в которых находились мирные жители. В результате обстрела были повреждены жилые дома, собственники помещений и другие мирные жители не пострадали, поскольку укрылись от обстрелов в безопасном месте.
Добавляется, что уголовное дело в отношении Будыкова, Токаря и Матюшина переданы в Верховный Суд ДНР для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов
9 октября, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала