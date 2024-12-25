https://ria.ru/20241225/prepyatstvie-1991118574.html

"Ключевое условие": в Раде сделали неожиданное заявление о мире с Россией

"Ключевое условие": в Раде сделали неожиданное заявление о мире с Россией - РИА Новости, 25.12.2024

"Ключевое условие": в Раде сделали неожиданное заявление о мире с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием перед заключением соглашения по завершению конфликта на Украине. Такое мнение в своем... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T01:43:00+03:00

2024-12-25T01:43:00+03:00

2024-12-25T02:08:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием перед заключением соглашения по завершению конфликта на Украине. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский еще сам этого не понял, но на сегодня является ключевым препятствием к миру, которого хочет не только Facebook*, а и все без исключения жители Украины — от обывателя до солдата", — написал он.Депутат считает, что говорить о необходимости продолжения военных действий и создавать "фейковую реальность жажды войны" могут только те люди, которые на ней наживаются."Главный продавец горя и смерти — Зеленский. Он должен уйти. Это ключевое условия прекращения войны", — резюмировал Дубинский.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20241224/predosterezhenie-1990921461.html

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