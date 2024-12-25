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В Татарстане задержали подозреваемых в гибели шести рабочих при пожаре - РИА Новости, 25.12.2024
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16:41 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/pozhar-1991287550.html
В Татарстане задержали подозреваемых в гибели шести рабочих при пожаре
В Татарстане задержали подозреваемых в гибели шести рабочих при пожаре - РИА Новости, 25.12.2024
В Татарстане задержали подозреваемых в гибели шести рабочих при пожаре
Правоохранительные органы Татарстана по делу о гибели шести рабочих при пожаре на животноводческой ферме задержали гендиректора агрокомплекса и фермера,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:41:00+03:00
2024-12-25T16:41:00+03:00
происшествия
россия
елабужский район
узбекистан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 25 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Татарстана по делу о гибели шести рабочих при пожаре на животноводческой ферме задержали гендиректора агрокомплекса и фермера, арендовавшего у компании помещение, сообщает СУСК РФ по региону. По информации МЧС РФ, в поселке Малореченский Елабужского района Татарстана в ночь на вторник загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении пожарные обнаружили тела шести мужчин. Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Татарстану, пожар произошел на территории животноводческого комплекса ООО "Мир". Рабочие - граждане Узбекистана. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "причинение смерти по неосторожности", "халатность", "организация незаконной миграции", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По подозрению в нарушении требований безопасности, повлекшем гибель шести человек, задержаны генеральный директор ООО "Мир", а также глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), информирует региональный следком. "По версии следствия, в 2023 году глава КФХ арендовала у ООО "Мир" нежилое здание в поселке Малореченский Елабужского района для проживания в нем работников фермы. При этом гендиректор ООО должен был обеспечить его нормальную эксплуатацию, а глава КФХ - соблюдать правила пожарной безопасности. Однако ничего этого сделано не было. В частности, на объекте не было организовано круглосуточное дежурство персонала, отсутствовали системы автоматической установки пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией", - говорится в сообщении. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте фигурантов, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240523/pozhar-1947852050.html
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елабужский район
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происшествия, россия, елабужский район, узбекистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Елабужский район, Узбекистан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане задержали подозреваемых в гибели шести рабочих при пожаре

В Татарстане задержали гендиректора и фермера по делу о гибели рабочих на ферме

© Фото : СУ СК России по Республике Татарстан/TelegramСотрудник СК России на месте пожара в поселке Малореченский Елабужского района
Сотрудник СК России на месте пожара в поселке Малореченский Елабужского района - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Татарстан/Telegram
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УФА, 25 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Татарстана по делу о гибели шести рабочих при пожаре на животноводческой ферме задержали гендиректора агрокомплекса и фермера, арендовавшего у компании помещение, сообщает СУСК РФ по региону.
По информации МЧС РФ, в поселке Малореченский Елабужского района Татарстана в ночь на вторник загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении пожарные обнаружили тела шести мужчин.
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Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Татарстану, пожар произошел на территории животноводческого комплекса ООО "Мир". Рабочие - граждане Узбекистана. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "причинение смерти по неосторожности", "халатность", "организация незаконной миграции", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По подозрению в нарушении требований безопасности, повлекшем гибель шести человек, задержаны генеральный директор ООО "Мир", а также глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), информирует региональный следком.
"По версии следствия, в 2023 году глава КФХ арендовала у ООО "Мир" нежилое здание в поселке Малореченский Елабужского района для проживания в нем работников фермы. При этом гендиректор ООО должен был обеспечить его нормальную эксплуатацию, а глава КФХ - соблюдать правила пожарной безопасности. Однако ничего этого сделано не было. В частности, на объекте не было организовано круглосуточное дежурство персонала, отсутствовали системы автоматической установки пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией", - говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте фигурантов, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияЕлабужский районУзбекистанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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