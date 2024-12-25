Рейтинг@Mail.ru
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 25.12.2024 (обновлено: 11:43 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/pozhar-1991154957.html
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре - РИА Новости, 25.12.2024
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре
Открытый огонь в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:04:00+03:00
2024-12-25T11:43:00+03:00
происшествия
владикавказ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991141794_28:0:1200:659_1920x0_80_0_0_1e839799a004cd79bc4a4d033141f00a.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Открытый огонь в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Ранее глава республики Сергей Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе. Горели третий этаж и кровля торгового центра, предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
2024-12-25T10:04
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991141794_205:0:1084:659_1920x0_80_0_0_743cf4a21381843fda2531174fa22597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владикавказ, видео
Происшествия, Владикавказ
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Открытый огонь в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-12-25T10:04
true
PT0M17S
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре

Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре "Алания Молл"

© МЧС РоссииПожар в торговом центре во Владикавказе
Пожар в торговом центре во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© МЧС России
Пожар в торговом центре во Владикавказе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Открытый огонь в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава республики Сергей Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе. Горели третий этаж и кровля торгового центра, предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
 
ПроисшествияВладикавказ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала