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Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре - РИА Новости, 25.12.2024
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре
Открытый огонь в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:04:00+03:00
2024-12-25T10:04:00+03:00
2024-12-25T11:43:00+03:00
происшествия
владикавказ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Открытый огонь в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Ранее глава республики Сергей Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе. Горели третий этаж и кровля торгового центра, предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
владикавказ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
2024-12-25T10:04
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PT0M17S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владикавказ, видео
Происшествия, Владикавказ
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Открытый огонь в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-12-25T10:04
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PT0M17S
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре
Во Владикавказе потушили открытый огонь в торговом центре "Алания Молл"