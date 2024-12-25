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МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе
МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе - РИА Новости, 25.12.2024
МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе
Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в торговом центре во Владикавказе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:50:00+03:00
2024-12-25T09:50:00+03:00
2024-12-25T10:05:00+03:00
происшествия
владикавказ
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в торговом центре во Владикавказе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадавших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что открытое горение в торговом центре ликвидировано.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
2024-12-25T09:50
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Владикавказ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе
МЧС: один человек погиб и двое пострадали при пожаре в ТЦ во Владикавказе