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МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе

МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе - РИА Новости, 25.12.2024

МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе

Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в торговом центре во Владикавказе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:50:00+03:00

2024-12-25T09:50:00+03:00

2024-12-25T10:05:00+03:00

происшествия

владикавказ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в торговом центре во Владикавказе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадавших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что открытое горение в торговом центре ликвидировано.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе 2024-12-25T09:50 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео