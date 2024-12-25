https://ria.ru/20241225/pozhar-1991135946.html
Во Владикавказе загорелся торговый центр, погибла женщина
Во Владикавказе загорелся торговый центр, погибла женщина - РИА Новости, 25.12.2024
Во Владикавказе загорелся торговый центр, погибла женщина
Во Владикавказе загорелся торговый центр "Алания Молл", погибла женщина, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло, находящийся на месте... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:57:00+03:00
2024-12-25T08:57:00+03:00
2024-12-25T15:12:00+03:00
происшествия
владикавказ
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991186706_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fb4470c6afe88ab75a99c41f1220176.jpg
ПЯТИГОРСК, 25 дек — РИА Новости. Во Владикавказе загорелся торговый центр "Алания Молл", погибла женщина, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло, находящийся на месте происшествия."Выехал в район торгового центра "Алания Молл", где произошло возгорание. <…> Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики", — написал он.На месте работают правоохранители и спасательные службы, там развернули оперативный штаб, добавил глава региона. Территорию оцепили, спасатели осматривают помещение на предмет очагов возгораний и ищут людей, которые могли там оставаться.По словам Меняйло, взрыв произошел до открытия торгового центра. Эпицентр взрыва был именно в здании. Разрушения в "Алания Молле" большие, но несущие конструкции не повреждены, добавил он.При этом глава республики опроверг слухи о взрыве в районе телевышки и попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять фейки.В МЧС России подтвердили, что при пожаре погиб один человек. Еще двое пострадали. По данным ведомства, в ТЦ горят третий этаж и кровля. Предварительно, площадь пожара оценивается в 800 квадратных метров. Открытое горение удалось потушить.В 10:15 пожар полностью ликвидировали, заявил Меняйло.Он отметил, что рассматриваются все возможные версии происшествия, но не взрыв газа, так как здание не газифицировано."По внешнему виду, взрыв произошел внутри. Дальше взрывотехники свое слово скажут", — сказал глава республики в эфире телеканала "Россия 24".Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в фуд-корте на четвертом этаже "Алании Молла" прогремел взрыв газа. При этом пострадали трое работников кухни."Предварительная причина взрыва газа в торговом центре — неисправность оборудования", — добавил собеседник агентства.Прокуратура Северной Осетии контролирует ход установления обстоятельств пожара. На место выехал заместитель прокурора Николай Клепов.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
2024-12-25T08:57
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PT0M17S
Сергей Меняйло на месте возгорания в торговом центре во Владикавказе
Сергей Меняйло на месте возгорания в торговом центре во Владикавказе
2024-12-25T08:57
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PT0M10S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991186706_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c0e15d33a5e464e24d35298d57c941c1.jpg
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
2024-12-25T08:57
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PT1M09S
РИА Новости
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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владикавказе загорелся торговый центр, погибла женщина
Глава Северной Осетии Меняйло прибыл к месту взрыва в ТЦ во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 25 дек — РИА Новости.
Во Владикавказе загорелся торговый центр "Алания Молл", погибла женщина, сообщил в Telegram-канале
глава Северной Осетии Сергей Меняйло, находящийся на месте происшествия.
"Выехал в район торгового центра "Алания Молл", где произошло возгорание. <…> Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики", — написал он.
На месте работают правоохранители и спасательные службы, там развернули оперативный штаб, добавил глава региона. Территорию оцепили, спасатели осматривают помещение на предмет очагов возгораний и ищут людей, которые могли там оставаться.
По словам Меняйло
, взрыв произошел до открытия торгового центра. Эпицентр взрыва был именно в здании. Разрушения в "Алания Молле" большие, но несущие конструкции не повреждены, добавил он.
При этом глава республики опроверг слухи о взрыве в районе телевышки и попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять фейки.
В МЧС
России подтвердили, что при пожаре погиб один человек. Еще двое пострадали. По данным ведомства, в ТЦ горят третий этаж и кровля. Предварительно, площадь пожара оценивается в 800 квадратных метров. Открытое горение удалось потушить.
В 10:15 пожар полностью ликвидировали, заявил Меняйло.
Он отметил, что рассматриваются все возможные версии происшествия, но не взрыв газа, так как здание не газифицировано.
«
"По внешнему виду, взрыв произошел внутри. Дальше взрывотехники свое слово скажут", — сказал глава республики в эфире телеканала "Россия 24"
.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в фуд-корте на четвертом этаже "Алании Молла" прогремел взрыв газа. При этом пострадали трое работников кухни.
"Предварительная причина взрыва газа в торговом центре — неисправность оборудования", — добавил собеседник агентства.
Прокуратура Северной Осетии контролирует ход установления обстоятельств пожара. На место выехал заместитель прокурора Николай Клепов.