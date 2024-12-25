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СМИ раскрыли причину увольнения украинского посла в Берлине - РИА Новости, 25.12.2024
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21:51 25.12.2024 (обновлено: 22:49 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/posol-1991339125.html
СМИ раскрыли причину увольнения украинского посла в Берлине
СМИ раскрыли причину увольнения украинского посла в Берлине - РИА Новости, 25.12.2024
СМИ раскрыли причину увольнения украинского посла в Берлине
Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева из-за критики, пишет Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T21:51:00+03:00
2024-12-25T22:49:00+03:00
в мире
германия
украина
владимир зеленский
андрей мельник
олаф шольц
берлин (город)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева из-за критики, пишет Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах."Макеев останется в Германии до февраля. Однако необходимые документы для его увольнения уже отправлены в МИД в Берлине", — говорится в тексте.Дипломат занимал пост с 2022 года.Официальной причиной увольнения называют "регулярную ротацию украинских дипломатов". Однако источники издания допускают, что одним из решающих факторов была критика Макеева со стороны экс-посла в республике Андрея Мельника. Последний неоднократно обвинял преемника в недостаточных усилиях для привлечения поддержки Украины Германией.По данным Bild, за время работы Макеева правительственная коалиция под руководством Олафа Шольца поставила на Украину 121 боевой танк и 140 боевых машин пехоты, а также множество других тяжелых вооружений.
https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991293005.html
https://ria.ru/20241225/konflikt-1991291676.html
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, андрей мельник, олаф шольц, берлин (город)
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Берлин (город)
СМИ раскрыли причину увольнения украинского посла в Берлине

Bild узнала истинную причину увольнения украинского посла в Германии Макеева

© Фото : соцсети Алексея МакееваАлексей Макеев
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : соцсети Алексея Макеева
Алексей Макеев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева из-за критики, пишет Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Макеев останется в Германии до февраля. Однако необходимые документы для его увольнения уже отправлены в МИД в Берлине", — говорится в тексте.
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Официальной причиной увольнения называют "регулярную ротацию украинских дипломатов". Однако источники издания допускают, что одним из решающих факторов была критика Макеева со стороны экс-посла в республике Андрея Мельника. Последний неоднократно обвинял преемника в недостаточных усилиях для привлечения поддержки Украины Германией.
По данным Bild, за время работы Макеева правительственная коалиция под руководством Олафа Шольца поставила на Украину 121 боевой танк и 140 боевых машин пехоты, а также множество других тяжелых вооружений.
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