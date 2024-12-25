https://ria.ru/20241225/posol-1991339125.html

СМИ раскрыли причину увольнения украинского посла в Берлине

СМИ раскрыли причину увольнения украинского посла в Берлине - РИА Новости, 25.12.2024

СМИ раскрыли причину увольнения украинского посла в Берлине

Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева из-за критики, пишет Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах. РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева из-за критики, пишет Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах."Макеев останется в Германии до февраля. Однако необходимые документы для его увольнения уже отправлены в МИД в Берлине", — говорится в тексте.Дипломат занимал пост с 2022 года.Официальной причиной увольнения называют "регулярную ротацию украинских дипломатов". Однако источники издания допускают, что одним из решающих факторов была критика Макеева со стороны экс-посла в республике Андрея Мельника. Последний неоднократно обвинял преемника в недостаточных усилиях для привлечения поддержки Украины Германией.По данным Bild, за время работы Макеева правительственная коалиция под руководством Олафа Шольца поставила на Украину 121 боевой танк и 140 боевых машин пехоты, а также множество других тяжелых вооружений.

https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991293005.html

https://ria.ru/20241225/konflikt-1991291676.html

германия

украина

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в мире, германия, украина, владимир зеленский, андрей мельник, олаф шольц, берлин (город)