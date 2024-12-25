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Замоскворецкую линию метро обеспечат новыми поездами, сообщил Собянин
Замоскворецкую линию метро обеспечат новыми поездами, сообщил Собянин - РИА Новости, 25.12.2024
Замоскворецкую линию метро обеспечат новыми поездами, сообщил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Замоскворецкую линию московского метро обеспечат новыми поездами в ближайшие два года. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:51:00+03:00
2024-12-25T18:51:00+03:00
2024-12-25T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Замоскворецкую линию московского метро обеспечат новыми поездами в ближайшие два года. В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Московской городской думой. "Планируем в ближайшие 2 года мы Замоскворецкую линию обеспечить новыми вагонами в метро", - сказал Собянин в ходе отчета. По его словам, большая работа связана с обновлением подвижного состава на Московских центральных диаметрах. "Задача в ближайшие 2-3 года полностью заменить на новый подвижной состав Московские центральные диаметры 3 и 4", - добавил мэр.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, московская городская дума, россия
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума, Россия
Замоскворецкую линию метро обеспечат новыми поездами, сообщил Собянин
Собянин: Замоскворецкую линию метро обеспечат новыми вагонами в ближайшие 2 года