https://ria.ru/20241225/poezda-1991319098.html

Замоскворецкую линию метро обеспечат новыми поездами, сообщил Собянин

Замоскворецкую линию метро обеспечат новыми поездами, сообщил Собянин - РИА Новости, 25.12.2024

Замоскворецкую линию метро обеспечат новыми поездами, сообщил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Замоскворецкую линию московского метро обеспечат новыми поездами в ближайшие два года. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:51:00+03:00

2024-12-25T18:51:00+03:00

2024-12-25T18:51:00+03:00

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Замоскворецкую линию московского метро обеспечат новыми поездами в ближайшие два года. В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Московской городской думой. "Планируем в ближайшие 2 года мы Замоскворецкую линию обеспечить новыми вагонами в метро", - сказал Собянин в ходе отчета. По его словам, большая работа связана с обновлением подвижного состава на Московских центральных диаметрах. "Задача в ближайшие 2-3 года полностью заменить на новый подвижной состав Московские центральные диаметры 3 и 4", - добавил мэр.

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, московская городская дума, россия