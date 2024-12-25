https://ria.ru/20241225/podzhog-1991325625.html

Подросток поджег офис политпартии в Архангельске по заданию куратора

Подросток поджег офис политпартии в Архангельске по заданию куратора - РИА Новости, 25.12.2024

Подросток поджег офис политпартии в Архангельске по заданию куратора

Следователи в Архангельской области расследуют уголовное дело по факту поджога офиса политической партии в областном центре, задержан 16-летний подросток,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:41:00+03:00

2024-12-25T19:41:00+03:00

2024-12-25T19:41:00+03:00

происшествия

архангельская область

россия

архангельск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МУРМАНСК, 25 дек - РИА Новости. Следователи в Архангельской области расследуют уголовное дело по факту поджога офиса политической партии в областном центре, задержан 16-летний подросток, который пояснил, что сделал это по заданию "куратора", сообщили в пресс-службе ведомства. "Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога)", - говорится в сообщении. Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 24 декабря, в экстренные службы города Архангельска поступило сообщение о возгорании в офисе политической партии, расположенном на первом этаже жилого дома по набережной Северной Двины. Пожар был оперативно локализован силами сотрудников МЧС. "Согласно полученной информации, причиной возгорания стали противоправные действия. Неизвестный злоумышленник разбил окно офиса и с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог", - уточнили в СК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками УМВД и РУФСБ России по Архангельской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в течение нескольких часов подозреваемого задержали. Им оказался 16-летний житель областного центра. "Предварительно установлено, что несовершеннолетний в сети Интернет искал подработку и согласился на предложение за денежное вознаграждение совершить поджог офиса политической партии. При этом он направил "куратору" видео совершенного поджога, но обещанное денежное вознаграждение так и не получил", - пояснили в пресс-службе. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных к преступлению лиц, "в том числе отрабатывается версия про украинский след".

https://ria.ru/20241225/novosibirsk-1991286893.html

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архангельская область

россия

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происшествия, архангельская область, россия, архангельск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)