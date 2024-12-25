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После поджога пиротехники в ТЦ в Серпухове завели дело на пенсионерку
После поджога пиротехники в ТЦ в Серпухове завели дело на пенсионерку - РИА Новости, 25.12.2024
После поджога пиротехники в ТЦ в Серпухове завели дело на пенсионерку
Полиция возбудила уголовное дело в отношении 77-летней пенсионерки за поджог пиротехники в подмосковном ТЦ в Серпухове по статье "Хулиганство", сообщила... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T19:04:00+03:00
2024-12-25T19:04:00+03:00
2024-12-25T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 77-летней пенсионерки за поджог пиротехники в подмосковном ТЦ в Серпухове по статье "Хулиганство", сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Следователем следственного управления УМВД России "Серпуховское" в отношении женщины, совершившей поджёг пиротехнических изделий в торговом центре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", – сказала Петрова. 24 декабря в Дежурную часть УМВД России "Серпуховское" поступило сообщение о задымлении в торговом центре, расположенном на Борисовском шоссе. Женщина подожгла пиротехническое изделие. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что происшествие случилось на первом этаже здания, обошлось без пожара, а из ТЦ эвакуировали 320 человек. Прибывшие на место сотрудники полиции установили правонарушительницу и доставили в территориальный отдел. Ей оказалась местная жительница 1947 года рождения. Следствие установило, что гражданка совершила противоправные действия в результате воздействия на неё телефонных мошенников, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241221/feyerverk-1990624568.html
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происшествия, россия, серпухов, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Серпухов, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
После поджога пиротехники в ТЦ в Серпухове завели дело на пенсионерку
МВД: на 77-летнюю женщину завели дело после поджога пиротехники в ТЦ в Серпухове
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 77-летней пенсионерки за поджог пиротехники в подмосковном ТЦ в Серпухове по статье "Хулиганство", сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Следователем следственного управления УМВД России
"Серпуховское" в отношении женщины, совершившей поджёг пиротехнических изделий в торговом центре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ
"Хулиганство", – сказала Петрова
.
24 декабря в Дежурную часть УМВД России "Серпуховское" поступило сообщение о задымлении в торговом центре, расположенном на Борисовском шоссе. Женщина подожгла пиротехническое изделие.
В экстренных службах РИА Новости рассказали, что происшествие случилось на первом этаже здания, обошлось без пожара, а из ТЦ эвакуировали 320 человек.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили правонарушительницу и доставили в территориальный отдел. Ей оказалась местная жительница 1947 года рождения.
Следствие установило, что гражданка совершила противоправные действия в результате воздействия на неё телефонных мошенников, заключили в ведомстве.