https://ria.ru/20241225/podzhog-1991320916.html

После поджога пиротехники в ТЦ в Серпухове завели дело на пенсионерку

После поджога пиротехники в ТЦ в Серпухове завели дело на пенсионерку - РИА Новости, 25.12.2024

После поджога пиротехники в ТЦ в Серпухове завели дело на пенсионерку

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 77-летней пенсионерки за поджог пиротехники в подмосковном ТЦ в Серпухове по статье "Хулиганство", сообщила... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:04:00+03:00

2024-12-25T19:04:00+03:00

2024-12-25T19:04:00+03:00

происшествия

россия

серпухов

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 77-летней пенсионерки за поджог пиротехники в подмосковном ТЦ в Серпухове по статье "Хулиганство", сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Следователем следственного управления УМВД России "Серпуховское" в отношении женщины, совершившей поджёг пиротехнических изделий в торговом центре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", – сказала Петрова. 24 декабря в Дежурную часть УМВД России "Серпуховское" поступило сообщение о задымлении в торговом центре, расположенном на Борисовском шоссе. Женщина подожгла пиротехническое изделие. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что происшествие случилось на первом этаже здания, обошлось без пожара, а из ТЦ эвакуировали 320 человек. Прибывшие на место сотрудники полиции установили правонарушительницу и доставили в территориальный отдел. Ей оказалась местная жительница 1947 года рождения. Следствие установило, что гражданка совершила противоправные действия в результате воздействия на неё телефонных мошенников, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241221/feyerverk-1990624568.html

https://ria.ru/20241221/petarda-1990617905.html

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происшествия, россия, серпухов, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)