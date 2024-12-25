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В Архангельске подросток поджег офис политической партии

В Архангельске подросток поджег офис политической партии - РИА Новости, 25.12.2024

В Архангельске подросток поджег офис политической партии

Уголовное дело заведено по факту поджога офиса политической партии в Архангельске, задержан подросток, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:22:00+03:00

2024-12-25T18:22:00+03:00

2024-12-25T18:32:00+03:00

происшествия

архангельск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту поджога офиса политической партии в Архангельске, задержан подросток, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что следователи СК РФ приняли к производству уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. "В ночь на 24 декабря 2024 года в экстренные службы города Архангельска поступило сообщение о возгорании в офисе политической партии, расположенном на первом этаже жилого дома по набережной Северной Двины. Пожар был оперативно локализован силами сотрудников МЧС. Согласно полученной информации, причиной возгорания стали противоправные действия. Неизвестный злоумышленник разбил окно офиса и с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог", - говорится в сообщении. Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 16-летний житель областного центра. По предварительным данным, подросток искал подработку в интернете и согласился за вознаграждение поджечь офис политической партии. Отмечается, что при этом он направил "куратору" видео совершенного поджога, но обещанное вознаграждение так и не получил. Подчеркивается, что следствие будет ходатайствовать об аресте подростка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению лица, в том числе отрабатывается версия про "украинский след". Также проводятся допросы, назначены экспертизы.

https://ria.ru/20241224/peterburg-1991008202.html

https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990919304.html

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происшествия, архангельск, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)