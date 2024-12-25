https://ria.ru/20241225/podmoskove-1991199756.html

Свыше 7200 рабочих мест в сфере торговли и услуг создано в Подмосковье

Свыше 7200 рабочих мест в сфере торговли и услуг создано в Подмосковье - РИА Новости, 25.12.2024

Свыше 7200 рабочих мест в сфере торговли и услуг создано в Подмосковье

Более 7,2 тысячи рабочих мест в сфере торговли и услуг созданы в Подмосковье в 2024 году, на это повлияло открытие новых торговых центров, продовольственных... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 7,2 тысячи рабочих мест в сфере торговли и услуг созданы в Подмосковье в 2024 году, на это повлияло открытие новых торговых центров, продовольственных магазинов, кафе и ресторанов, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Комфорт и безопасность жителей региона – приоритеты развития региональной сферы торговли и услуг. Открываются новые торговые центры, продовольственные магазины, кафе и рестораны, что способствует повышению уровня занятости населения – с начала года создано свыше 7,2 тысячи рабочих мест", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, на регулярной основе во всех подмосковных округах проводятся ярмарки, где представлена продукция со всей страны и из ближнего зарубежья – мясные и рыбные деликатесы, сыры и колбасы, сладости и многое другое. С января по декабрь этого года проведено около 2 тысяч подобных мероприятий. -0-

https://ria.ru/20241223/podmoskove-1990826216.html

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