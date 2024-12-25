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ВСУ мобилизуют непригодных к службе, рассказал пленный - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:58 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/plennyy-1991123252.html
ВСУ мобилизуют непригодных к службе, рассказал пленный
ВСУ мобилизуют непригодных к службе, рассказал пленный - РИА Новости, 25.12.2024
ВСУ мобилизуют непригодных к службе, рассказал пленный
ВСУ мобилизуют непригодных к службе, в том числе с эпилепсией, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T04:58:00+03:00
2024-12-25T04:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
львовская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. ВСУ мобилизуют непригодных к службе, в том числе с эпилепсией, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. "У нас были люди, которые упали в приступе эпилепсии в первый день занятий. Были люди, которые потеряли сознание, которые приехали в место проведения обучения. Но, тем не менее, комиссоваться по состоянию здоровья у многих из них не получилась. Они были признаны годными и отправились дальше выполнять воинскую службу в боевой части", - сказал собеседник агентства. С его слов, обучение они проходили во Львовской области, на Яворовском полигоне, где переобучали офицеров запаса. В 26 потоке проходило обучение 120 человек.
https://ria.ru/20241225/plennyy-1991122089.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, львовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Львовская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ мобилизуют непригодных к службе, рассказал пленный

Пленный боец ВСУ: Киев мобилизует непригодных к службе, в том числе с эпилепсией

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. ВСУ мобилизуют непригодных к службе, в том числе с эпилепсией, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР.
"У нас были люди, которые упали в приступе эпилепсии в первый день занятий. Были люди, которые потеряли сознание, которые приехали в место проведения обучения. Но, тем не менее, комиссоваться по состоянию здоровья у многих из них не получилась. Они были признаны годными и отправились дальше выполнять воинскую службу в боевой части", - сказал собеседник агентства.
С его слов, обучение они проходили во Львовской области, на Яворовском полигоне, где переобучали офицеров запаса. В 26 потоке проходило обучение 120 человек.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Пленный рассказал о перекрытии ВСУ путей отступления своим
03:49
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛьвовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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