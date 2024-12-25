https://ria.ru/20241225/plennyy-1991123252.html

ВСУ мобилизуют непригодных к службе, рассказал пленный

ВСУ мобилизуют непригодных к службе, рассказал пленный - РИА Новости, 25.12.2024

ВСУ мобилизуют непригодных к службе, рассказал пленный

ВСУ мобилизуют непригодных к службе, в том числе с эпилепсией, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T04:58:00+03:00

2024-12-25T04:58:00+03:00

2024-12-25T04:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

львовская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. ВСУ мобилизуют непригодных к службе, в том числе с эпилепсией, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. "У нас были люди, которые упали в приступе эпилепсии в первый день занятий. Были люди, которые потеряли сознание, которые приехали в место проведения обучения. Но, тем не менее, комиссоваться по состоянию здоровья у многих из них не получилась. Они были признаны годными и отправились дальше выполнять воинскую службу в боевой части", - сказал собеседник агентства. С его слов, обучение они проходили во Львовской области, на Яворовском полигоне, где переобучали офицеров запаса. В 26 потоке проходило обучение 120 человек.

https://ria.ru/20241225/plennyy-1991122089.html

донецкая народная республика

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, львовская область, вооруженные силы украины